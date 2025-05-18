¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤ËÂç´¶¼Õ¥¡¥¡¥Ã¡ª ¹â¸«¤¨¥Ð¥Ä¥°¥ó♡¡Ö990±ß¥È¥Ã¥×¥¹¡×
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Ø¹Ô¤¯¤Ê¤é¥³¥ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡ª º£²ó¤Ï¡¢¤·¤Þ¥éー¤¬¡Ö¹â¸«¤¨¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤³¤ì¤«¤é»È¤¨¤½¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡Ö990±ß¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Æ©¤±´¶¤È¤¯¤·¤å¤¯¤·¤å´¶¤¬²Ä°¦¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£1Ëç¤Ç¤âÃå±Ç¤¨¤Æ¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢½Õ¢ª²Æ¥³ー¥Ç¤Ë¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¡ª ¹â¸«¤¨¤¹¤ëºÇ½Ü¥È¥Ã¥×¥¹
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥ìー¥¹¥Ê¥¬¥½¥ÇPO¡×\1,089¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥ìー¥¹ÁÇºà¤È¡¢¤·¤å¤ï¤·¤å¤ï¤È¤·¤¿É½ÌÌ´¶¤¬²Ä°¦¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¡£Á¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥³ー¥Ç¤¬¾åÉÊ¤Ë²Ú¤ä¤°¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡Ö990±ß¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤·¹â¸«¤¨¡×¤È¤·¤Þ¥éー@minamii.__¤µ¤ó¤âÀä»¿¡£¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤â¡¢¥°¥Ã¤È¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡ª ¥Æ¥¤¥¹¥ÈÌä¤ï¤ºÃå²ó¤»¤ë°ì·³¥¢¥¤¥Æ¥à
ÂÎ¤ËÄø¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ô¤ä¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¡¢¥¸¥ì¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤âÃå²ó¤·OK¡£@minamii.__¤µ¤ó¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤³¤ì¤«¤é»È¤¨¤½¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÇÈ©¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¸«¤¨¤ÆÎÃ¤·¤²¤ÊÈ´¤±´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢½Õ¢ª²Æ¥³ー¥Ç¤Ë³èÌö¤·¤½¤¦¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ë¤â¿¶¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@minamii.__ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i