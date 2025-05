東京ディズニーランドホテル内のレストラン「カンナ」

洗練されたスタイリッシュな空間で、オリジナリティーあふれる料理が楽しめます。

今回は、レストラン「カンナ」にて、2025年8月1日から提供される「オマール海老と帆立貝のココットご飯 トリュフ香る金目鯛の煮つけ」を紹介していきます☆

東京ディズニーランドホテル/カンナ「オマール海老と帆立貝のココットご飯 トリュフ香る金目鯛の煮つけ」

© Disney

価格:10,000円

提供期間:2025年8月1日〜9月30日

提供時間:ランチ

予約方法:ご利用日の3日前までに、電話にてお申し込み

提供店舗:東京ディズニーランドホテル「カンナ」

※事前予約が必要なメニューです

※プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)のお申し込み完了後に、本メニューをご予約ください

※1日の提供数に限りがあります

東京ディズニーランドホテル内のレストラン「カンナ」

洗練されたスタイリッシュな空間で、オリジナリティーあふれる料理が楽しめます。

そんな「カンナ」では、こだわりの食材を炊き上げた数量限定のココットご飯を提供しています。

今回紹介するのは、2025年8月1日から期間限定で販売される「オマール海老と帆立貝のココットご飯 トリュフ香る金目鯛の煮つけ」

オマール海老やトリュフ、金目鯛などの高級食材をふんだんに使っています。

また、ココットご飯のオマール海老や帆立貝は肉厚で、ごろっと大きく食べ応えも!

途中から、あられなどのトッピングでアレンジすれば、また違った味わいが堪能できます。

ふっくらとした金目鯛は煮付けで提供され、トリュフの濃厚な香りも楽しめます☆

記念日やご褒美などの特別な日のランチにもぴったり。

東京ディズニーランドホテル/カンナ「オマール海老と帆立貝のココットご飯 トリュフ香る金目鯛の煮つけ」の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post あられやスープで味変も!東京ディズニーランドホテル/カンナ「オマール海老と帆立貝のココットご飯 トリュフ香る金目鯛の煮つけ」 appeared first on Dtimes.