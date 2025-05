東京ディズニーランドホテルのレストラン「カンナ」にて、2025年7月1日からオリジナルカクテルが登場!

白ワインやアイスティーを使用した、フルーティーですっきりとした味わいのカクテルです。

東京ディズニーランドホテル/カンナ「オリジナルカクテル」

価格:1,800円

提供期間:2025年7月1日〜9月15日

提供時間帯:ランチ/ディナー

販売店舗:東京ディズニーランドホテル「カンナ」

白ワイン、ピーチリキュール、アイスティー、ライム、ローズマリー

ディズニーホテル「東京ディズニーランドホテル」内にあるレストラン「カンナ」

「ヘルシー&ビューティー」をテーマに、スタイリッシュな創作料理をコーススタイルで楽しめます。

そんな「カンナ」では、2025年7月1日からオリジナルカクテルの提供がスタート☆

上品な味わいの白ワインとアイスティーをベースに、ピーチリキュールを加えたフルーティーですっきりといただけるカクテルです。

また、グラスに添えられているライムやローズマリーも香りのアクセントに!

お食事との相性もバツグンです◎

爽やかで飲みやすく、香りも堪能できるオリジナルカクテル。

東京ディズニーランドホテル/カンナ「オリジナルカクテル」の紹介でした☆

