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Erling Haaland donated €5,000 to Man City fans to help pay for this Kevin de Bruyne banner #FACup pic.twitter.com/KxclTJRC8R— BBC Sport (@BBCSport) May 17, 2025