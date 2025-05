今季限りでマンチェスター・シティからの退団を発表したケビン・デ・ブライネ。近年は怪我の影響により、満足にフルシーズンを戦うことができていなかったが、今季のシーズン終盤戦では試合数の減少により、コンディション面が整っているのか、以前のような攻撃面で創造性を発揮するプレイが増えており、新天地での活躍に期待がかかる。



そんなデ・ブライネに対し、シティサポーターはFA杯の決勝クリスタル・パレス戦に向けて、ベルギー代表MFにこれまでの敬意を表して大きな横断幕を作成した。





Erling Haaland donated €5,000 to Man City fans to help pay for this Kevin de Bruyne banner #FACup pic.twitter.com/KxclTJRC8R