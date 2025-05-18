¡Ú¥Æ¥ì¶ÌÇÕ¡Û¥Ü¡¼¥â¥ó¥É¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤Æ3¾¡ÌÜ
¡¡5·î18Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9R¡¦¥Æ¥ì¶ÌÇÕ¡Ê4ºÐ¾å2¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢C.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ü¡¼¥â¥ó¥É¡Ê²´4¡¦Èþ±º¡¦¹ñ»Þ±É¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.1/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¡Ê¤»¤ó5¡¦·ªÅì¡¦¹âÌøÂçÊå¡Ë¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥ó¥Æ¥Í¥ì¥Ã¥Ä¥¢¡ÊÌÆ4¡¦Èþ±º¡¦µÜÅÄ·É²ð¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:33.5¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡ÚÅìµþ8R¡ÛÃ±¾¡1.3ÇÜ¥Õ¥©¥ë¥é¥Ë¡¼¥Ë¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë¥â¡¼¥ê¥¹»º¶ð
¡¡C.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ü¡¼¥â¥ó¥É¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ»Ãæ¤Ï2ÈÖ¼ê¤«¤é¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂâÎó¤Ï¿Ê¤ß¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÇÏ¾ì¤Î»°Ê¬¤É¤³¤í¤ò²ó¤·¤ÆÁá¤áÀèÆ¬¤Ø¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇµÓ¿§¤Ï¿ê¤¨¤º¤Ë´í¤Ê¤²¤Ê¤¯²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥Ü¡¼¥â¥ó¥É¡¡7Àï3¾¡
¡Ê²´4¡¦Èþ±º¡¦¹ñ»Þ±É¡Ë
Éã¡§¥â¡¼¥ê¥¹
Êì¡§¥Ü¡¼¥¸¥§¥¹¥È
ÊìÉã¡§¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï
ÇÏ¼ç¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à