Í¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡ÖÆÊÌÚ¸©¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 1°Ì¤Ï¡Ö±§ÅÔµÜ¹âÅù³Ø¹»¡×¡¢Â³¤¯2°Ì¤Ï¡©
ÊÐº¹ÃÍ¤Î¹â¤¤¿Ê³Ø¹»¤Ë¤Ï¡¢Í¥½¨¤ÊÀ¸ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥½¨¤ÊÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤¤ÆÊÌÚ¸©¤Î¸øÎ©¹»¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤É¤³¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï3·î7Æü¡Á4·î19Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷116¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖËÌ´ØÅìÃÏÊý¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡Ê°ñ¾ë¡¢·²ÇÏ¡¢ÆÊÌÚ¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦ÆÊÌÚ¸©¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
¿ÊÏ©´õË¾¤ä¶½Ì£´Ø¿´¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿Ê³Ø·¿Ã±°ÌÀ©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÅÚÍË³Ø¹»³«Êü¤äÃµµæ³èÆ°¤Ê¤É¡¢ÆÃ¿§¤¢¤ë¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÍË¹ÖºÂ¤Î¡ÖUJOKOZA¡×¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶µÍÜ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢´ðÁÃ³ØÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂ´¶ÈÀ¸¤¬Â¿¤¯¡¢³Ø¹»¶µ°é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀèÇÚ¤«¤é¤Î¾ðÊó¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤¬¹â¤¤¤È¤è¤¯Ê¹¤¡¢¹â¹»¤Î´Ä¶¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¯¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤½¤¦¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ´¶µ²Ê¼çµÁ¡×¤ä¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤ÎÆó¼¡»î¸³¤òÁÛÄê¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿ÌÏµ¼»î¸³¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÆÃÄ§¡£¼ê¸ü¤¤³Ø½¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÎãÇ¯Ìó65¡ó¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿º´²ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÂç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Ë½Ð¿È¤Î»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í¤È¤·¤ÆÍ¥½¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¸©³°¤Î¿Í¤«¤é¸«¤Æ¤âÊÐº¹ÃÍ¤¬¹â¤¯¡¢¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤âÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡¦¹»±Ü¡¦SNS±¿ÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î´Ö120ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¶âÍ»¡¦°é»ù¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï3·î7Æü¡Á4·î19Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷116¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖËÌ´ØÅìÃÏÊý¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡Ê°ñ¾ë¡¢·²ÇÏ¡¢ÆÊÌÚ¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦ÆÊÌÚ¸©¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
2°Ì¡§±§ÅÔµÜ½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¡¿20É¼2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±§ÅÔµÜ½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¤Ç¤¹¡£1875Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ÆÊÌÚ½÷³Ø¹»¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢2025Ç¯¤ËÁÏÎ©150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤Î¸øÎ©½÷»Ò¹»¡£
¿ÊÏ©´õË¾¤ä¶½Ì£´Ø¿´¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿Ê³Ø·¿Ã±°ÌÀ©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÅÚÍË³Ø¹»³«Êü¤äÃµµæ³èÆ°¤Ê¤É¡¢ÆÃ¿§¤¢¤ë¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÍË¹ÖºÂ¤Î¡ÖUJOKOZA¡×¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶µÍÜ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢´ðÁÃ³ØÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂ´¶ÈÀ¸¤¬Â¿¤¯¡¢³Ø¹»¶µ°é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀèÇÚ¤«¤é¤Î¾ðÊó¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤¬¹â¤¤¤È¤è¤¯Ê¹¤¡¢¹â¹»¤Î´Ä¶¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¯¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤½¤¦¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§±§ÅÔµÜ¹âÅù³Ø¹»¡¿69É¼1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±§ÅÔµÜ¹âÅù³Ø¹»¤Ç¤¹¡£µìËÜ´Û¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂì¤Î¸¶²ñ´Û¡×¤Ï¸©ÆâºÇ¸Å¤Î³Ø¹»·úÃÛÊª¤Ç¡¢¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ´¶µ²Ê¼çµÁ¡×¤ä¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤ÎÆó¼¡»î¸³¤òÁÛÄê¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿ÌÏµ¼»î¸³¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÆÃÄ§¡£¼ê¸ü¤¤³Ø½¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÎãÇ¯Ìó65¡ó¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿º´²ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÂç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Ë½Ð¿È¤Î»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í¤È¤·¤ÆÍ¥½¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¸©³°¤Î¿Í¤«¤é¸«¤Æ¤âÊÐº¹ÃÍ¤¬¹â¤¯¡¢¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤âÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡¦¹»±Ü¡¦SNS±¿ÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î´Ö120ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¶âÍ»¡¦°é»ù¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)