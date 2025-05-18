BT21¡Ö¥°¥é¥Ë¥Õ¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ª¡¡Ìû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡È¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡É¤Ê¤ÉÁ´14¼ïÅ¸³«¤Ø
¡¡LINE FRIENDS¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ö¥é¥ó¥ÉBT21¤È¡Ö¥°¥é¥Ë¥Õ¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢5·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢¹ñÆâ¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢5·î26Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ä¤·³è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡¡ÂçÍÆÎÌ¤Î¡Ö2WAY¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤â
¢£¡Ö¥°¥é¥Ë¥Õ¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ögraniph meets BT21¡×¤Ï¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤ëÌû²÷¤ÊBT21¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´14¼ïÎà¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥ß¥ËÎ¢ÌÓ¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈÈ¾Âµ¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤ä¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥È¥ê¥àT¥·¥ã¥Ä¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´°÷½¸¹ç¤·¤¿¡Ö¥É¥é¥¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤ä¡Ö¥ë¡¼¥º¥Õ¥£¥Ã¥ÈÈ¾Âµ¥·¥ã¥Ä¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤»¨²ß¤âÍÑ°Õ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö2WAY¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤ä¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¡×¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¸¥ã¥«¡¼¥ÉÊÔ¤ß¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥ß¥É¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½ÂÃ«¤Î¡Ö¥°¥é¥Ë¥ÕÅìµþ¡×2³¬¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥°¥é¥Ë¥Õ¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢5·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿BT21¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Æ¤òÈÎÇä¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖLINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA¡×¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥¯¡¼¥Ý¥óÉÕ¤¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤ò»ý»²¤¹¤ë¤È¥é¥Æ¤¬È¾³Û¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ä¤·³è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡¡ÂçÍÆÎÌ¤Î¡Ö2WAY¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤â
¢£¡Ö¥°¥é¥Ë¥Õ¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ögraniph meets BT21¡×¤Ï¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤ëÌû²÷¤ÊBT21¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´14¼ïÎà¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤»¨²ß¤âÍÑ°Õ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö2WAY¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤ä¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¡×¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¸¥ã¥«¡¼¥ÉÊÔ¤ß¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥ß¥É¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½ÂÃ«¤Î¡Ö¥°¥é¥Ë¥ÕÅìµþ¡×2³¬¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥°¥é¥Ë¥Õ¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢5·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿BT21¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Æ¤òÈÎÇä¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖLINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA¡×¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥¯¡¼¥Ý¥óÉÕ¤¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤ò»ý»²¤¹¤ë¤È¥é¥Æ¤¬È¾³Û¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£