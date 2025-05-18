ÎÁÍý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¼«ºîàËüÇî¥È¥¤¥ìÃÏ¿Þá¤¬¡Ö°ìÈÖÍÇ½¤ä¤ó!!¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡ª¡Ö°õºþ¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤Ã¤È½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡ÎÁÍý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î»³ËÜ¤æ¤ê¤µ¤ó¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥È¥¤¥ìÃÏ¿Þ¤ò¼«ºî¤·¸ø³«¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï14Æü¡Ö¤¢¤Î¡ÄÂçºåËüÇî¡¢¹Ô¤¯Í½Äê¤ÎÊý¤Ç¥È¥¤¥ì¤¬¶á¤¤Êý¡¢¤ªÊ¢¤¬¼å¤¤Êý¤Ø¡¡¼ûÍ×¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¥È¥¤¥ìÃÏ¿Þºî¤Ã¤¿¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¡¡¥È¥¤¥ì¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¡¢Ãµ¤¹»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹(³°¤Ë¤¢¤ë¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÌÜÎ©¤Ä¥È¥¤¥ì¤Ïæ«)¡×¤È¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥È¥¤¥ìÃÏ¿Þ¤òºîÀ®¤·Åê¹Æ¡£
¡¡Íâ15Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¥È¥¤¥ì ¡¢¥ª¥¹¥È¥á¥¤¥È ¡¢²ð¸îÍÑ¥Ù¥Ã¥É ¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥È¥¤¥ì¤ÎÃÏ¿Þ¤âÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥¹¥È¥á¥¤¥ÈÂÐ±þ¥È¥¤¥ì¤È¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤Ê¤É¤ÇÄ²¤äç¯æù¤Ë¾ã³²¤¬À¸¤¸¡¢¿Í¹©Åª¤ËÊ¢Éô¤ËÇÓÝõ¸ý¤òÂ¤Àß¤·¤¿¿Í¤¬¡¢ÇÓÝõÊª¤Î½èÍý¤äÁõ¶ñ¤Î¸ò´¹¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¥È¥¤¥ì¤ò»Ø¤¹¡£
¡Ö¤¤Ã¤È½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËüÇî¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ï°õºþ¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤ªÊ¢¼å¤¤¤Î¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ûÍ×¤¢¤ê¤Ç¤¹!¡×¡Ö¤È¤Æ¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤Ã¤È½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÃÏ¿Þ¤¬°ìÈÖÍÇ½¤ä¤ó!!¡×¡Ö»ä¤âÆþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë¥È¥¤¥ì¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¤¥ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¡¥È¥¤¥ì¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤·Á´Éô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°ã¤¦¤«¤é¡¡±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤â¥¢¥ì¤¬¥È¥¤¥ì¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖDAIGO¤âÂæ½ê¡Á¤¤ç¤¦¤Î¸¥Î© ²¿¤Ë¤¹¤ë?¡×¤Ë½Ð±é¡£Ãø½ñ¡Ösyunkon¥«¥Õ¥§¤´¤Ï¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÊõÅç¼Ò´©¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£