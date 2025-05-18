·§ËÜ¡¦¸ÞÌÚÂ¼¤¬ºï¸º¤·¤¿£Ã£Ï£²¤Î£Ê－¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÅìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤ØÇäµÑ
·§ËÜ¸©¤ÈµåËá·´¸ÞÌÚÂ¼¤ÈÅìµþÅÔ¤ÎÊ¸µþ¶è¤¬CO2¡ÊÆó»À²½ÃºÁÇ¡Ë¤Îºï¸ºÎÌ¤Ê¤É¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤ÆÇäÇã¤¹¤ë¡ÖJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤Î¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤ÏÅ¬Àµ¤Ê¿¹ÎÓÀ°È÷¤äCO2¤Îºï¸ºÎÌ¤Ê¤É¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤ÆÇäÇã¤¹¤ë¹ñ¤ÎÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈCO2¤Ê¤É¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¨Äê¤Ç¤Ï2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¡¢¸ÞÌÚÂ¼¤Î¿¹ÎÓ¤¬ºï¸º¤¹¤ëCO2¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¤¦¤ÁÊ¸µþ¶è¤¬ËèÇ¯500¥È¥óÊ¬¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸ÞÌÚÂ¼¤ÏÇäµÑ¤ÇÆÀ¤¿¼ýÆþ¤ò¿¹ÎÓÀ°È÷¤äÎÓ¶È¿¶¶½¤Ë½¼¤Æ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£