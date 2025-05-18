Æü¥Æ¥ìÀï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¤¤¤Þ¤ò¡¢ÀïÁ°¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¡Ù¡¢ÆüËÜ¼þÊÕ¤ÎÍ»ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë1½µ´ÖÆÃ½¸
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¤¬¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÊNNN³Æ¶É¡ËÀï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¤¤¤Þ¤ò¡¢ÀïÁ°¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦18Æü¤«¤é1½µ´Ö¡ÖÆüËÜ¼þÊÕ¤ÎÍ»ö¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¡¢ÂæÏÑ¡¢Ãæ¹ñ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¶ÛÇ÷¤¹¤ëÃÏ°è¾ðÀª¤ËÇ÷¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤äÊë¤é¤·¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡ÄÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÝ¯°ææÆ
¡¡Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¡£¡Ønews zero¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¡¡¸å11¡§00¡¿¶âÍË¡¡¸å11¡§30¡Ë¤Ï19Æü¤«¤é¤Î1½µ´Ö¡¢ÆüËÜ¡¦ÂæÏÑ¡¦Ãæ¹ñ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÀ®¸ù¡£ÁíÅý½¢Ç¤¸å¡¢°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë²¿¤òË¾¤à¤Î¤«¡¢Ä¾ÀÜ¡¢¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¼Ìò±äÄ¹¤ËÍÉ¤ì¤ëÂæÏÑ¤Î¼ã¼Ô¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¡¢ÂæÏÑ¤Î¸½¾õ¤È´íµ¡´¶¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÂæÏÑ¿¯¹¶¤âÁÛÄê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°¤¤ò¡¢ÆÈ¼«¤Ë¼èºà¡£Ëü¤¬°ì¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¡È¤¤¤Þ¤ò¡¢ÀïÁ°¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¡É¤¿¤á¤Ë¡¢º£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë1½µ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¤Îº½Çù¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡È¥À¥ß¡¼ÅÔ»Ô¡É¤Ï¡¢ÂæËÌ»Ô¤Î°ì³Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÉðÁõ¤·¤¿Ê¼»Î¤¬¼ÂÀï¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£18Æü¤Î¡Ø¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å6¡§00¡Á¸å6¡§55¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤äÆ°¸þ¤òÀìÌç²È¤È¤È¤â¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÉÁ¤¯ÀïÎ¬¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¹½£»Ô¤ÎÂ¤Á¥½ê¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÆæ¤ÎÁ¥¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆÈ¼«¤Ë¼èºà¡£±ÒÀ±²èÁü¤«¤é¤Ï¡¢Ê¼»Î¤äÊ¼´ï¤ÎÍ¢Á÷¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¿··¿´ÏÁ¥¤¬·úÂ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡Ønews every.¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å3¡§50¡Á¸å7¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¤¤Þ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤¤¤Þ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î·³»öÅª°µÎÏ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÂæÏÑ¤Î¸½¾õ¤ËÇ÷¤ê¡¢·±Îý¤ËÎå¤àÂæÏÑ·³¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂæÏÑÍ»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¡£À¯ÉÜ¤¬ºöÄê¤·¤¿¡Ö½»Ì±ÈòÆñ·×²è¡×¤Ç¤Ï¡¢²Æì¤Î½»Ì±Ìó12Ëü¿Í¤¬¶å½£¤Ê¤É¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÐ¾ÝÃÏ°è¤ò¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ä²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÂÎÀ©¤Î¸½¾õ¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢ÆîÀ¾½ôÅçËÉ±Ò¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÆáÇÆ´ðÃÏ¤Ç¤ÎF15ÀïÆ®µ¡·±Îý¤ËÌ©Ãå¡£Æ±¾è¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸·¤·¤¤·±Îý¤Î¸½¾ì¤«¤éËÉ±Ò¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¡ØOha!4¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°4¡§30¡ÁÁ°5¡§50¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤ä¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤Ë»Ä¤ëÀïÁè¤Îº¯À×¤ò¤á¤°¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÉ½»²Æ»¡£80Ç¯Á°¤Î5·î24Æü¤È25Æü¤ËÅÔ¿´¤ò½±¤Ã¤¿¡Ö»³¤Î¼ê¶õ½±¡×¤ÎÄÞº¯¤¬º£¤Ê¤ª»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É½»²Æ»¸òº¹ÅÀ¤Î°ì³Ñ¤ËÎ©¤ÄÀÐÅôäÆ¤ä¡¢Åß¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê³¹Ï©¤ËÊÂ¤Ö¥±¥ä¥ÊÂÌÚ¡¢¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡ÈÉ½»²Æ»¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡É¤¿¤Á¤¬¡¢¼Â¤Ï80Ç¯Á°¤Îµ²±¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï15ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ö»³¤Î¼ê¶õ½±¡×¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦95ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò¼èºà¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ä³¹¤ÎÊÑÁ«¤Ê¤É¤Î¾Ú¸À¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÎò»Ë¤È¶µ·±¤ò2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ò²ð¡£ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ëº£°ìÅÙ¿¶¤êÊÖ¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡ÄÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÝ¯°ææÆ
¡¡Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¡£¡Ønews zero¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¡¡¸å11¡§00¡¿¶âÍË¡¡¸å11¡§30¡Ë¤Ï19Æü¤«¤é¤Î1½µ´Ö¡¢ÆüËÜ¡¦ÂæÏÑ¡¦Ãæ¹ñ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÀ®¸ù¡£ÁíÅý½¢Ç¤¸å¡¢°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë²¿¤òË¾¤à¤Î¤«¡¢Ä¾ÀÜ¡¢¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¤Îº½Çù¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡È¥À¥ß¡¼ÅÔ»Ô¡É¤Ï¡¢ÂæËÌ»Ô¤Î°ì³Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÉðÁõ¤·¤¿Ê¼»Î¤¬¼ÂÀï¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£18Æü¤Î¡Ø¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å6¡§00¡Á¸å6¡§55¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤äÆ°¸þ¤òÀìÌç²È¤È¤È¤â¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÉÁ¤¯ÀïÎ¬¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¹½£»Ô¤ÎÂ¤Á¥½ê¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÆæ¤ÎÁ¥¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆÈ¼«¤Ë¼èºà¡£±ÒÀ±²èÁü¤«¤é¤Ï¡¢Ê¼»Î¤äÊ¼´ï¤ÎÍ¢Á÷¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¿··¿´ÏÁ¥¤¬·úÂ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡Ønews every.¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å3¡§50¡Á¸å7¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¤¤Þ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤¤¤Þ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î·³»öÅª°µÎÏ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÂæÏÑ¤Î¸½¾õ¤ËÇ÷¤ê¡¢·±Îý¤ËÎå¤àÂæÏÑ·³¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂæÏÑÍ»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¡£À¯ÉÜ¤¬ºöÄê¤·¤¿¡Ö½»Ì±ÈòÆñ·×²è¡×¤Ç¤Ï¡¢²Æì¤Î½»Ì±Ìó12Ëü¿Í¤¬¶å½£¤Ê¤É¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÐ¾ÝÃÏ°è¤ò¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ä²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÂÎÀ©¤Î¸½¾õ¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢ÆîÀ¾½ôÅçËÉ±Ò¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÆáÇÆ´ðÃÏ¤Ç¤ÎF15ÀïÆ®µ¡·±Îý¤ËÌ©Ãå¡£Æ±¾è¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸·¤·¤¤·±Îý¤Î¸½¾ì¤«¤éËÉ±Ò¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¡ØOha!4¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°4¡§30¡ÁÁ°5¡§50¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤ä¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤Ë»Ä¤ëÀïÁè¤Îº¯À×¤ò¤á¤°¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÉ½»²Æ»¡£80Ç¯Á°¤Î5·î24Æü¤È25Æü¤ËÅÔ¿´¤ò½±¤Ã¤¿¡Ö»³¤Î¼ê¶õ½±¡×¤ÎÄÞº¯¤¬º£¤Ê¤ª»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É½»²Æ»¸òº¹ÅÀ¤Î°ì³Ñ¤ËÎ©¤ÄÀÐÅôäÆ¤ä¡¢Åß¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê³¹Ï©¤ËÊÂ¤Ö¥±¥ä¥ÊÂÌÚ¡¢¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡ÈÉ½»²Æ»¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡É¤¿¤Á¤¬¡¢¼Â¤Ï80Ç¯Á°¤Îµ²±¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï15ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ö»³¤Î¼ê¶õ½±¡×¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦95ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò¼èºà¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ä³¹¤ÎÊÑÁ«¤Ê¤É¤Î¾Ú¸À¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÎò»Ë¤È¶µ·±¤ò2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ò²ð¡£ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ëº£°ìÅÙ¿¶¤êÊÖ¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£