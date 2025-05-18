¡Ú¥ªー¥¯¥¹¡¿Á°Áö¥íー¥Æ¡ÛºÇÂ¿7¾¡¤Îºù²Ö¾ÞÁÈ¤ÏÈ×ÀÐ¡¡·êÌ¯Ì£¤Ê¤é¡È13¿Íµ¤3ÃåÇÏ¡ÉÇÚ½Ð¤ÎÁ°Áö¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥ÉÁÈ
25Æü¤ËÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè86²ó¥ªー¥¯¥¹¡ÊGI¡¢¼Ç2400m¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ºù²Ö¾ÞÇÏ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¡¢ºòÇ¯¤Îºå¿ÀJF¾¡¤ÁÇÏ¥¢¥ë¥Þ¥ô¥§¥íー¥Á¥§¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¥Õ¥íー¥éS¤òÀ©¤·¤¿¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤é¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿¤«¤éÍ½ÁÛ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÁ°Áö¥íー¥Æ¡×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Á°Áöºù²Ö¾Þ3ÃåÆâÇÏ¤ÎÅ·²¼
²áµî10Ç¯¤ÇÁ°Áöºù²Ö¾ÞÁÈ¤¬7¾¡¤È¡¢Ãæ¿´ÀªÎÏ¤òÃ´¤¦·Á¤Ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÆ±¥ìー¥¹3ÃåÆâÇÏ¤Ï¡Ú6.2.4.12¡ÛÇÏ·ôÆâÎ¨50¡ó¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯°ì´§ÌÜ¤Î·ë²Ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ¢Æ°¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ºÅöÇÏ¤Î¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¡¢¥¢¥ë¥Þ¥ô¥§¥íー¥Á¥§¡¢¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥×¤Ï¤³¤³¤Ç¤â¹âÉ¾²Á¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¡¦ºù²Ö¾Þ¡Ú7.5.7.63¡Û
¡¦Ëº¤ì¤ÊÁð¾Þ¡Ú2.0.1.9¡Û
¡¦¥Õ¥íー¥éS¡Ú1.3.1.36¡Û
¡¦¥¹¥¤ー¥È¥ÔーS¡Ú0.1.0.10¡Û
¡¦¥Õ¥é¥ïーC¡Ú0.1.0.8¡Û
¡¦Ìð¼Ö¾Þ¡Ú0.0.1.5¡Û
ÊÌÏ©ÀþÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ëº¤ì¤ÊÁð¾ÞÁÈ¤È¥Õ¥íー¥éSÁÈ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¾¡¤ÁÇÏ¤òÇÚ½Ð¡£¤È¤â¤ËÁ°Áö¼Ç2000m¤È¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÎÌÆÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²á¹ó¤Ê¼Ç2400mÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Î»ñ¼Á¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÏËº¤ì¤ÊÁð¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¡£¡Ú2.0.1.6¡Û¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢13ÈÖ¿Íµ¤3Ãå¥¦¥¤¥ó¥Þ¥¤¥Æ¥£ー¤Ê¤É¿Íµ¤Çö·ãÁö¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î³ºÅöÇÏ¥µ¥ô¥©¥ó¥ê¥ó¥Ê¤Ïºù²Ö¾ÞÁÈ¤Ë±£¤ì¤¿¿Íµ¤ÌÕÅÀ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢·ê¸õÊä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¢£¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ï¡È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ë¡É¼ê¤â
¥Õ¥íー¥éS¤òÀ©¤·¤¿¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ï¤É¤¦¤«¡£Á°½Ò¤Î»ñ¼Á¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿1Æ¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ªー¥¯¥¹¤ÇÇÏ·ôÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Õ¥íー¥éSÁÈ5Æ¬Ãæ4Æ¬¤¬´ØÅìÇÏ¡£´ØÀ¾ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ»´ü´Ö¤Ç¤Î´ØÅìÍ¢Á÷¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥íー¥Æ¤Ï¸·¤·¤¯¡¢·ê¿Íµ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ë¤Î¤â¼ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£