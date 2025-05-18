¡ÚÀ¾Éð¡Û¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤Ï£¹²óÅÓÃæ£±£±£·µå¤ÎÇ®Åê¤â£¶¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º¡Ö¼ÂÎÏÉÔÂ¡×
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£³¡½£±À¾Éð¡Ê£±£¸Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê£Ä¡Ë
¡¡À¾Éð¤ÎÀèÈ¯¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¤Ï£¸²ó£±¡¿£³¤ò£±£±£·µå¡¢£´°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡££²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Îº£µ¨£¶¾¡ÌÜ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï³°Ìî¼ê¤Ëº£µ¨£²¹æ¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·À¾Éð¤¬ÀèÀ©¡£·Þ¤¨¤¿£²²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÆÜµÜ¤Ë£·¹æ¥½¥í¤òÍá¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»£·²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡£±¡½£±¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿£¹²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¶ùÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬¤Î£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì£³ÈÖ¡¦ÆÜµÜ¤Ëº¸Íã¼êÁ°¤Ø¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·£±»àËþÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀ¾¸ý´ÆÆÄ¤¬¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£¶ùÅÄ¤Ï¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤´¤È¤ËÀÕÇ¤¤ÏÂç¤¤¤¡£Ç¤¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¯¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë²ù¤·¤¤¤·¡¢¼ÂÎÏÉÔÂ¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£