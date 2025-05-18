ËüÇî¡Ö¥Ð¥ë¥È´Û¡×¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÅðÆñ¡É¤½¤Î¸å¤Î¸÷·Ê¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¡Ä¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö°Û¡¡Êª¡¡º®¡¡Æþ¡×¤â
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¡Ö¥Ð¥ë¥È´Û¡×¤ÇÆ¯¤¯¡ÈÆüËÜ¿ä¤·¥é¥È¥Ó¥¢¿Í¡É¥¢¥ë¥È¥¥¥ë¤¬¡¢18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¡É¤½¤Î¸å¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËüÇî¡Ö¥Ð¥ë¥È´Û¡×¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÅðÆñ¡É¤½¤Î¸å¤Î¸÷·Ê
¡¡¥é¥È¥Ó¥¢¤È¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤¬¶¦Æ±½ÐÅ¸¤¹¤ë¥Ð¥ë¥È´Û¤Ç¤Ï¡¢»ö·ï¤¬È¯À¸¡£Æ±´Û¥¥ã¥é¤Î¡Ö¥Ð¥é¥Ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È°ì½ï¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¿Í·Á¤¬ÅðÆñÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥È¥¥¥ë¤Ï16Æü¤Ë¡ÖÈá¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£ËüÇî¤Î¥Ð¥ë¥È´Û¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍ¤Î¿Í·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÅð¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿ÍÁÈ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ë¥Á¡¼¥ËÂû¤ÎÍÅÀº¤Î¥Ð¥é¥Ó¤Á¤ã¤ó¤âÈá¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤ªÊÖ¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ë¥È¥¥¥ë¤Ï¡Ö¥Ð¥ë¥È´Û¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿Åê¹Æ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿!! ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!! ¥Ð¥ë¥È´Û¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤ÇÆüËÜ¤ÎÊý¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¹¬¤»¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊú¤Ã¤³¡£
¡¡¤½¤Î¿ô¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!! ¥Ð¥ë¥È´Û¤Ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤!!!! ¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤³¤ó¤Ê²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¡Ä¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¡Ä¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡ªÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Î²ô¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤¬½Ð¤Æ¤ë°ì·ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥ÈÂ³¡¹¡£°ã¤¦¥¥ã¥é¤â¤Þ¤®¤ì¤³¤ó¤Ç¾Ð´é¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¿·¤·¤¤»Ò¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö°Û¡¡Êª¡¡º®¡¡Æþ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËüÇî¡Ö¥Ð¥ë¥È´Û¡×¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÅðÆñ¡É¤½¤Î¸å¤Î¸÷·Ê
¡¡¥é¥È¥Ó¥¢¤È¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤¬¶¦Æ±½ÐÅ¸¤¹¤ë¥Ð¥ë¥È´Û¤Ç¤Ï¡¢»ö·ï¤¬È¯À¸¡£Æ±´Û¥¥ã¥é¤Î¡Ö¥Ð¥é¥Ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È°ì½ï¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¿Í·Á¤¬ÅðÆñÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥È¥¥¥ë¤Ï16Æü¤Ë¡ÖÈá¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£ËüÇî¤Î¥Ð¥ë¥È´Û¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍ¤Î¿Í·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÅð¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿ÍÁÈ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ë¥Á¡¼¥ËÂû¤ÎÍÅÀº¤Î¥Ð¥é¥Ó¤Á¤ã¤ó¤âÈá¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤ªÊÖ¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¿ô¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!! ¥Ð¥ë¥È´Û¤Ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤!!!! ¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤³¤ó¤Ê²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¡Ä¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¡Ä¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡ªÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Î²ô¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤¬½Ð¤Æ¤ë°ì·ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥ÈÂ³¡¹¡£°ã¤¦¥¥ã¥é¤â¤Þ¤®¤ì¤³¤ó¤Ç¾Ð´é¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¿·¤·¤¤»Ò¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö°Û¡¡Êª¡¡º®¡¡Æþ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£