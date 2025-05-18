¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤ÇÇ»¸ü¡ªÀäÉÊ¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
²È¤ÇÀäÉÊ¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¾Æ¤«¤º¤Ëºî¤ì¤ë¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ï¡¢½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢§ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ëºàÎÁ¤Ç
¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ëºàÎÁ¤Çºî¤ì¤Þ¤¹¡£ºàÎÁ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìº®¤¼¤Æ¡¢¥¼¥é¥Á¥ó¤Ç¸Ç¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ç¤¤¬¤¢¤ê¡£
¥Õ¥ï¥Õ¥ï*Ç»¸ü¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
by ¡öhashimo¡ö
¡öÏÃÂêÆþ¤ê´¶¼Õ¡ö¤¹¤°¼ê¤ËÆþ¤ëºàÎÁ¤¬´ò¤·¤¤¡£¥Õ¥ï¥Õ¥ï¿©´¶¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥♡¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤¹¤°½ÐÍè¤Þ¤¹¡ý
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤Ã¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë¤â¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï³ê¤é¤«¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤âºÇ¹â¡ª¡×¡Ö²ÈÂ²¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´ò¤·¤¤À¼¤¬100·ï°Ê¾åÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Äø¼Ì¿¿¤Ä¤¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤âºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡õ¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÆü¤Ëºî¤ì¤Ð´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£