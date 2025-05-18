¡Ú¤È¤³¤Ê¤á¥Ü¡¼¥È¡¡G2¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡ÛÉÍÅÄ°¡Íýº»¡¡¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤Ë±þ¤¨¤ëÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ÇG2½éV
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤ÎG2¡ÖÂè10²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï18Æü¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉÍÅÄ°¡Íýº»¡Ê37¡áºë¶Ì¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ09¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ê1Ãå¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤Ë±þ¤¨¤ë²÷Áö¤Ç2023Ç¯12·î31Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊÂ¿ËàÀî¡Ë°ÊÍè¤ÎÆÃÊÌ¶¥Áö2¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤ëG2½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÊÄÌ»»¤Ç¤ÏºòÇ¯3·î30Æü¤ÎÄÅG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹°ÊÍè12²óÌÜ¡£¤È¤³¤Ê¤á¤Ç¤Ï½é¡Ë¡£
¡¡2Ãå¤Ï2¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤ÇÆâ¤«¤éÉâ¾å¤·¤¿±óÆ£¥¨¥ß¡Ê37¡á¼¢²ì¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢3Ãå¤ËÀî°æË¨¡Ê23¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ç3Ï¢Ã±¡ã1¡ä¡ã6¡ä¡ã2¡ä¤Ï2980±ß¡Ê12ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÅêÉ¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¡¢¼¡Áö¤ÎSG¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ê27Æü¡Á6·î1Æü¡¢¤Þ¤ë¤¬¤á¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£