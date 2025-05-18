KAWAII LAB.

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¤äCUTIE STREET¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤Ï18Æü¡¢¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¡¢¡È¥Á¥§¥­²èÁü¡É¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜ¤äÅ¾Çä¤ËÃí°Õ´­µ¯¤·¤¿¡£

¡ÚÆ°²è¡ÛFRUITS ZIPPERÝ¯°æÍ¥°á¡¢Âº·É¤òÊú¤¯¸åÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÖÇØÃæ¤ò¸«¤»¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×

¡¡»Ï¤á¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤âKAWAII LAB.¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥Á¥§¥­»£±Æ²ñ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÅµ²ñ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¥­¤Î²èÁü¤¬SNS¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¤½¤Î²èÁü¤¬ÌµÃÇ¤Ç¥³¥Ô¡¼¡¦°õºþ¤µ¤ì¡¢Å¾Çä¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£

¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¤¤½Ð¤ò¡¢Âè»°¼Ô¤¬ÉÔÀµ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¿´¶ì¤·¤¯¡¢ÃÇ¤¸¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡ÖSNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢¥Á¥§¥­¤Î°ìÉô¤ò±£¤¹¡¦¤Ü¤«¤¹¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥­²èÁü¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¦Ê£À½¡¦ÈÎÇä¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£

¢£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ØÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤ª´ê¤¤¡ÊÁ´Ê¸¡Ë

¤¤¤Ä¤âKAWAII LAB.¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¸½ºß¡¢¥Á¥§¥­»£±Æ²ñ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÅµ²ñ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Á¥§¥­¡×¤Î²èÁü¤¬SNS¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¤½¤Î²èÁü¤¬ÌµÃÇ¤Ç¥³¥Ô¡¼¡¦°õºþ¤µ¤ì¡¢Å¾Çä¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¤¤½Ð¤ò¡¢Âè»°¼Ô¤¬ÉÔÀµ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¿´¶ì¤·¤¯¡¢ÃÇ¤¸¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Ãí°Õ¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¥Á¥§¥­²èÁü¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ø
¡¦SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢¥Á¥§¥­¤Î°ìÉô¤ò±£¤¹¡¦¤Ü¤«¤¹¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Á¥§¥­²èÁü¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¦Ê£À½¡¦ÈÎÇä¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£

¥Á¥§¥­¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø
¡¦Àµµ¬¤Î¼êÃÊ°Ê³°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥­¤Î¹ØÆþ¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Å¾Çä¤äÉÔÀµ¹ØÆþ¤¬¹­¤¬¤ë¤È¡¢º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Ë»Ù¾ã¤ò¤­¤¿¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£