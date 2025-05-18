47Ëü¿Í¤¬¡Ö²õÌÇÅªµ²²î¡×¤Î´í¸±À ¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÃæÅìÎòË¬Ãæ¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¬¥¶Á´ÅÚ¤ò¹¶·â¡¡¿ÍÆ»»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤Ï2¥ö·î°Ê¾åÁË»ß¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒÊ¼»Î¤ò²òÊü¡¡¿Í¼Á²òÊü¸å¤â»ß¤Þ¤Ì¹¶·â
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ò¼Â¸ú»ÙÇÛ¤¹¤ë¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯5·î12Æü¡¢ ¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÎÊ¼»Î1¿Í¤ò²òÊü¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¸ø³«¡¡¥¬¥¶¤Ø¤Î¹¶·â¤ÎÍÍ»Ò
Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë ²ÈÂ²¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Þ¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÃæÅìÎòË¬Á°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤Î¿Í¼Á¤ò²òÊü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÐ¤·¡¢ÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤òÂ¥¤¹»×ÏÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¿Í¼Á²òÊü¤ÎÍâÆü¡¢ ¥¬¥¶ÆîÉô¤ÎÉÂ±¡¤ò¶õÇú¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇúÉ÷¤¬µ¯¤¡¢°ì½Ö¡¢²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢±ê¤Î¾å¤¬¤Ã¤¿ÃÏÌÌ¤¬´ÙË×¤·¤Þ¤¹¡£Æ¨¤²ÏÇ¤¦¿Í¡¹¤Î»Ñ¤â¡Ä
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÃæÅìÎòË¬Ãæ¤Ë¤â¡¢¥¬¥¶Á´ÅÚ¤¬¹¶·â¤µ¤ì¡¢13Æü¡Á15Æü¤Î3Æü´Ö¤À¤±¤Ç118¿Í¤¬»àË´¡£
¤µ¤é¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÃæÅìÎòË¬¤ò½ª¤¨¤¿16Æü¤Ë¤Ï¡¢·³»öºîÀï¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤òÈ¯É½¡£17Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â262¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¤«·î°Ê¾åÂ³¤¯Éõº¿¡¡47Ëü¿Í¡Ö²õÌÇÅªµ²²î¡×¤Ë´Ù¤ë´í¸±À¤â¡Ä
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï2¤«·î°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿ÍÆ»»Ù±çÊª»ñ¤Î¥¬¥¶¤Ø¤ÎÈÂÆþ¤âÁË»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥Ë¥»¥Õ¤ÈWFP¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÉõº¿¤¬Â³¤±¤Ð¡¢9·îËö¤Þ¤Ç¤Ë47Ëü¿Í¤¬¡Ö²õÌÇÅªµ²²î¡×¤Ë´Ù¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²õÌÇÅªµ²²î¡×¤È¤Ï¡¢ ¹ñÏ¢µ¡´Ø¤Ê¤É¤¬ÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©ÎÈ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤Î5ÃÊ³¬¤Î»ØÉ¸¤Ç¡¢ ²î»à¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ëºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¥¬¥¶¤Ç¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤âÁ´¿Í¸ý210Ëü¿Í¤¬¡¢¥Õ¥§¡¼¥º3¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡ÖµÞÀ¿©ÎÁÉÔ°Â¡×¤è¤ê¤â ¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
ÇÛÀþ,
½»Âð,
Ä¹Ìî,
Êè,
ÂçÁ¥,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Û¥Æ¥ë,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢