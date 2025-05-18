¥±¥È¥ë¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤ÆÄ¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¼ýÇ¼¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤¬¥»¡¼¥ëÃæ¡ª
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÎÉ¤¯¤Æ¼ýÇ¼¤â¥¹¥Ã¥¥ê¡¢¤½¤·¤Æ²È¤Ç¤â³°¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª
¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥®¥¢¤¬¡ÖBROOKLYN Outdoor Drip Set¡×¡£¥±¥È¥ë¤â´Þ¤á¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÊØÍø¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
¤ª¥È¥¯¤Ê¥»¡¼¥ë¾ðÊó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
6¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë
¡ÖBROOKLYN Outdoor Drip Set¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤ËÉ¬Í×¤Ê6¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Æ¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¡£
¼ýÇ¼»þ¤Ï¹â¤µ17cm¤Ç½Å¤µ500g¤ÈÄ¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç»ý¤ÁÊâ¤±¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ÇÂÑµ×À¤â¤¢¤ê¡¢¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¸ø±à¤Ë¹Ô¤¯¤°¤é¤¤¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
»æ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ÉÔÍ×¤Ç¥¨¥³¤Ë¤â¹×¸¥
¥É¥ê¥Ã¥×¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤â¥ª¡¼¥ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ÎÆóÁØ¼°¡£ÌÜ¤âºÙ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÔ¤Êý¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»æ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÏÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¥´¥ß¤â¸º¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
1000±ß¤ÎÍÎÁ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¤â»È¤¨¤Ð¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ªÃã¤â³Ú¤·¤á¤ë¤½¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ýÇ¼»þ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡£
¤¿¤Ã¤×¤êÊ¨¤«¤»¤ëÉÕÂ°¥±¥È¥ë
¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ä¥µ¡¼¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯600ml¤ÎÂçÍÆÎÌ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥±¥È¥ë¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖBROOKLYN Outdoor Drip Set¡×¤ÎÊØÍø¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¿å¤ÈÇ®¸»¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¬¡¢3¡Á4¿ÍÊ¬¤ò°ìµ¤¤Ë½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»þÃ»¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤·¤ä¤¹¤¤¥Î¥º¥ë¤ÏÃ¦Ãå¼°¤Ç¼ýÇ¼¤ÎºÇÅ¬²½ºÑ¤ß¡£
ÆâÂ¦¤Ë¤ÏÌÜÀ¹¤ê¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÅ¬ÎÌ¤ò´ÊÃ±¤Ë¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼«ÂðÍÑ¤Ë¤â¥¹¥Ã¥¥ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤ò¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤Í¡ª
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ä¡ä Îß·×½Ð²Ù¿ô2Àé¸Ä¡ý500g¤Ç·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Ç¾æÉ×¡ª¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¥»¥Ã¥È
Source: CoSTORY PreOrder, YouTube