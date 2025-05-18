¡Úºå¿À¡Û¹Åç¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤·¼ó°Ì¥¡¼¥×¡¡6²ó¤ËÃæÌîÂóÌ´¡õ¿¹²¼æÆÂÀ¤ÎÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¡¡ÀèÈ¯¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿Í¤Ï3¾¡ÌÜ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À 3-1 ¹Åç¡Ê18Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Î3ÀïÌÜ¤Ïºå¿À¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¡£¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡£3²ó¤Þ¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤òÂ³¤±¤ë¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·4²ó¤ËÌ£Êý¤Î¥¨¥é¡¼¤âÍí¤ß1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢ËöÊñ¾ºÂçÁª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ç¸î¤·¤¿¤¤ºå¿ÀÂÇÀþ¤Ï¡¢2²ó¤È3²ó¤ËÀèÆ¬¤«¤é2ÎÝÂÇ¤ä3ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÅÙ¡¹¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡£¤·¤«¤·ÂÐ¤¹¤ë¹Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦¶ÌÂ¼¾º¸çÅê¼ê¤ÎÇ´Åê¤ÎÁ°¤Ë·èÄêÂÇ¤òÊü¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºå¿ÀÂÇÀþ¤Ï6²ó¤ËÌÔ¹¶¡£ÀèÆ¬¡¦Á°Àî±¦µþÁª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¸åÂ³¤Î¥´¥í¤Î´Ö¤Ë¿ÊÎÝ¤·¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¡£½éµå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¤Ï¡¢¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤¬2µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤È¤é¤¨ºÆ¤Ó¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¡£¤³¤ì¤Çºå¿À¤ÏµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â7²ó¤ËÃæÌîÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢ºå¿À¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ï¹Åç¤ØÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤º¡£2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢¼ó°Ì¤â¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£