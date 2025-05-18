¥µ¡¼¥É¥¦¥§¡¼¥Ö¡¢¡ÖTHIRDWAVE-G¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¸ø³«
¥µ¡¼¥É¥¦¥§¡¼¥Ö¤Ï¡¢¡ÖTHIRDWAVE-G¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎPC¹ØÆþ¤Ç¥É¥¹¥Ñ¥é¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò2025Ç¯5·î16Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÖTHIRDWAVE-G¡×¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ¹¤ÎPC¥·¥ê¡¼¥º¡£ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥ÉRTX 5060Ti¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢µ»½Ñ²òÀâ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²¡¼¥à¡¦Æ°²èÊÔ½¸¡¦À¸À®AI¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ÎÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢THIRDWAVE-G¥·¥ê¡¼¥º¡ÊLightning-G / Magnate-G¡ËRTX 5060TiÅëºÜPC¡Ê¿·ÉÊ¡Ë¤ò¹ØÆþ¡õ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¿Í¤«¤éËè·îÃêÁª5Ì¾¤Ë¥É¥¹¥Ñ¥é¥Ý¥¤¥ó¥È1Ëü±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤ÏÄÌÈÎ¤¬2025Ç¯5·î16Æü¤«¤éÆ±Ç¯7·î31Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤¬2025Ç¯5·î16Æü³«Å¹¤«¤éÆ±Ç¯7·î31ÆüÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÄùÀÚ¤Ï2025Ç¯7·î31Æü23»þ59Ê¬¡£
¡ÖTHIRDWAVE-G¡×¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ¹¤ÎPC¥·¥ê¡¼¥º¡£ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥ÉRTX 5060Ti¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢µ»½Ñ²òÀâ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²¡¼¥à¡¦Æ°²èÊÔ½¸¡¦À¸À®AI¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ÎÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£