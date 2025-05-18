ÃæÅèÁïÁ°´ÆÆÄ¤¬5·î¶ìÀï¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø¥¨¡¼¥ë¡Öº£¤Á¤ç¤Ã¤È°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤»þ¤ÏÉ¬¤ºÍè¤ë¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Á°´ÆÆÄ¤Ç¡¢µåÃÄ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡ÊSA¡Ë¤òÌ³¤á¤ëÃæÅèÁï»á¡Ê56¡Ë¤¬18Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡2004Ç¯¤«¤é12¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¸½ºß¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÅè»á¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¤½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³°¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤Þ¤¿Ê³µ¯¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¡¢ÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Á¤ç¤Ã¤È°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¤¤¤»þ¤ÏÉ¬¤ºÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¾å¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅè»á¤Ï21Ç¯¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î1·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¡¢22Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨¤«¤é´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¡£4·î¤Ï¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¤¿¤¬¡¢5·î¤Ï4¾¡8ÇÔ1Ê¬¤±¤È¶ìÀï¤·ºÇÂç8¤¢¤Ã¤¿Ãù¶â¤Ï1¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¡Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ï17Æü¸½ºß¡Ë¡£