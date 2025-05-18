¡Úµð¿Í2·³¡ÛÅÄÃæ¾Âç¡Ö¥Ü¡¼¥ë¼«ÂÎ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×3²ó1¼ºÅÀ¡¡
¡þ¥×¥íÌîµå¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ê18Æü¡¢È¬²¦»Ò¡Ë
º£·î2Æü¤Ë1·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡£Ìó2½µ´Ö¤Ö¤ê¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¾®ÎÓÀ¿»ÊÁª¼ê¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£Á°Æü¤Î17Æü¤ËÅÐÈÄÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±«¤ÇÎ®¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥¹¥é¥¤¥ÉÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÍÛÂÒ¹ÝÁª¼ê¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯Æ£¸¶ÂçÃÒÁª¼ê¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¤È¤ê¤Þ¤¹¡£3ÈÖ¤Î±àÉô²ÂÂÀÁª¼ê¤ò¥µ¡¼¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¤È¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¥Æ¥£¥ÞÁª¼ê¤¬¸å°ï¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤Ê¤¬¤éËþÎÝ¤Ë¡£ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏµîÇ¯2·³¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï¥é¥¤¥È¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÂÇµå¤ò±¿¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ½ÓÊåÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤·¡¢Êáµå¡£Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
2²ó¤Ï´í¤Ê¤²¤Ê¤¯3¼ÔËÞÂà¤Ç½ª¤¨¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3²ó¤ËÍÛÁª¼ê¤Ë2ÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢±àÉôÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤¿¤ì¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¸òÂå¡£3²ó43µå¤òÅê¤²¡¢4°ÂÂÇ3»°¿¶1¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¥²¡¼¥à¤Ç½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¼«ÂÎ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£