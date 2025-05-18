¥Ù¥Ã¥ÄÂÇÀÊ¤Ç¥¨·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë´íµ¡¡Ö¤½¤ó¤Ê»ö¤¢¤ë¡©¡×¡¡¤¢¤ï¤ä¤Î¾ìÌÌ¤ËÁûÁ³¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
Êá¼ê¤âÂÇ¼Ô¤â¶Ã¤¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬µ¯¤³¤·¤¿¡ÈÄÁ¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¡£¸ÆµÛ¤¬¹ç¤ï¤º¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê»ö¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç²ø²æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ï¤ä¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó1»à¡¢2ÈÖ¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤òÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¾ìÌÌ¡£º¸ÏÓ¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ï½éµå¤Ë90.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó145.6¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤ò¤Û¤Ü¿¿¤óÃæ¤ØÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢Êá¼ê¤Î¥ª¥Û¥Ã¥Ô¡¼¤Ï¹½¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤º¡¢¹²¤Æ¤Æ¥ß¥Ã¥È¤Î°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊá¤ê¤¤ì¤º¤Ëº¸ÂÇÀÊ¤ÎÊý¸þ¤ØÃÆ¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥óÅÁÃ£¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡×¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥ª¥Û¥Ã¥Ô¡¼¤ÏÍ½Äê¤è¤êÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢Êáµå»þ¤Ë»×¤ï¤º´é¤ò¤½¤à¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇÀÊ¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤â¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥¤¥à¤ò¼è¤Ã¤Æ»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Ë¡£ÄÁ¤·¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÅêµåÊ¬ÀÏ²È¥í¥Ö¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤â¡¢X¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Î¥µ¥¤¥ó°ã¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«w¡×¡Ö¥µ¥¤¥ó°ã¤¤¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ç¥µ¥¤¥ó°ã¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦»ö¡©¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Ö¤Í¥µ¥¤¥ó°ã¤¤¤«¡©¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤«¡©¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤ó¤Ç¤ë2¿Í¤Ê¤Î¤Ëº£¤µ¤é¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬°ã¤¦¤È¤«¤½¤ó¤Ê»ö¤¢¤ë¡©¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë