¡ÖÀäÂÐº£Ç¯Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×µð¿Í¡£½©¹¡¦Âç¹¾¤ÎÊü½Ð¤Ï¡ÈÌ¤Íè¤è¤ê¤âº£¡É¤Î¾ÚÌÀ¡£¡ÖÃ«²ÂÃÎ¡¦¾®µ×ÊÝ¤Î³ÍÆÀ¡×¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î¡È³Ð¸ç¡É¤È¤Ï
2025Ç¯5·î12Æü¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÈÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î´Ö¤Ç¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¡£´Î¿´¤Î´é¿¨¤ì¤Ï¡¢µð¿Í¤«¤é¤Ï¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¦½©¹Í¥¿Í¤È¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿º¸¤ÎÃæ·Ñ¤®¡¦Âç¹¾ÎµÀ»¡£ÂÐ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Ï¡Êº½Àî¡Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¡£2ÂÐ1¤È¤¤¤¦·Á¼°°Ê¾å¤Ë¡¢Áª¼ê¤Î¡È¼Á¡É¤È¡È²ÄÇ½À¡É¤Î¸ò´¹¤Ë³Æ½ê¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÏÃ±¤Ê¤ëÁª¼êÊä¶¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µð¿Í¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤¬¡ÈÌ¤Íè¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Èº£¡É¤òÁª¤Ó¼è¤Ã¤¿°Õ»×É½¼¨¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÎ¥Ã¦¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¤Ê¤É¤Î¹âÎð²½¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¿´Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëµÈÀî¾°µ±¤Î¥Ô¡¼¥¯¨¡¨¡¤¹¤Ù¤Æ¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢µåÃÄ¤ÏÃ»´ü·èÀï¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤È´íµ¡´¶¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢¡¾×·â¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î
½©¹Í¥¿Í¤Ï¡¢2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¹¿È¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤ÎÂçË¤¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿°ïºà¡£¹â¹»»þÂå¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ÁÇºà·¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï°ì·³¤Ç10ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂçË¤¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢2024Ç¯°Ê¹ß¤Ï¤ä¤äÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤â³«Ëë¤«¤éÆó·³Ä´À°¤¬Â³¤¡¢ÂÇ·â¤ÎÁÆ¤µ¤ä¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝÌÌ¤Î²ÝÂê¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥Í¥Ã¥¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤ÎÂç¹¾ÎµÀ»¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¤Þ¤Àµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÆÃ¤Ëº¸ÂÇ¼Ô¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¤ÏÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢Éü³è¤·¤¿»Ñ¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
Î¾¼Ô¤È¤â20ÂåÃæÈ×¤Î¼ã¤µ¡£ºÆÉâ¾å¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¼¡Âè¤Ç¤Ï¡È¼º¤Ã¤¿Ì¤Íè¡É¤È¤·¤Æµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
µð¿Í¤Ï²áµî¤Ë¤â¡¢¶Ã¤¤òÈ¼¤¦¥È¥ì¡¼¥É¤ò²¿ÅÙ¤â¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÊä¶¯¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê3Îã¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢¡¡Ú¹âÅÄ¡¦ÃÓÅÄ¡Û¢Î¡Ú¥¦¥£¡¼¥é¡¼¡¦¹âÍü¡Û¡Ê2020Ç¯¡Ë
2020Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¡¢³ÚÅ·¤È¤Î´Ö¤ÇÀ®Î©¤·¤¿¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢¾Íè´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ã¼êÅê¼ê2¿Í¤È¡¢¼ÂÀÓÁÈ¤Î¥¼¥é¥¹¡¦¥¦¥£¡¼¥é¡¼¡õ¹âÍüÍºÊ¿¤À¡£·ë²ÌÅª¤ËÎ¾Áª¼ê¤È¤âÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£
¹âÍü¤Ï°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£¥¦¥£¡¼¥é¡¼¤Ï¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÂÇ·â¤Ç´öÅÙ¤â¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÊä¶¯¤Ï¡ÈÀ®¸ùÎã¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¸½¼ÂÅª¤ÊÊä¶¯¡×¤Î¹¥Îã¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡Ã«²ÂÃÎ¤Î³ÍÆÀ¡Ê2006Ç¯¡Ë
¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê2ÈÖÂÇ¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿Ã«²ÂÃÎ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ®¸ùÎã¤À¤í¤¦¡£2001Ç¯¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó52ÆóÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦NPBµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒÄ¾Á°¤Î2Ç¯´Ö¤Ï²ø²æ¤ä¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄãÌÂ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¡¢2006Ç¯¥ª¥Õ¤Ë³û»ÖÅÄµ®»Ê¡¢Ä¹ÅÄ¾»¹À¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢Ã«¤ò2ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¡£¤³¤ì¤¬¥Ï¥Þ¤ê¡¢°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¸«»ö¤ËÉü³è¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨.318¤ò´Þ¤à¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢53ÂÇÅÀ¡¢10ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦ÂÇÀþ¤Î¡È½á³êÌý¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±¦ÂÇ¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»î¹çÃæ¤Î¾õ¶·È½ÃÇ¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿ÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤ëÃ«¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÌò³ä¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ã«¤ÎÉü³è¤Ë¤è¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¡¢1ÈÖÂÇ¼Ô¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶Í³¿¤â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£·ë²ÌÅª¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¢¡¾®µ×ÊÝÍµµª¤Î¡ÈÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¡É¡Ê2003Ç¯¡Ë
2003Ç¯¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎËÜÎÝ¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç±¦¤Ò¤¶¤òÉé½ý¡£Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤Ê¤É¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢°ì¡¦Æó·³¤È¤â»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥ª¥Õ¤Ë¡¢Ìµ¾ð¤Ë¤âÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¸Î¾ãÌÀ¤±¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤Î¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë¾®µ×ÊÝ¤¬¡ÈÌµ½þ¡É¤Çµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢ÆüËÜµå³¦»Ë¤Ë»Ä¤ë¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê»ö¾ð¤ä¾®µ×ÊÝ¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢µå³¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÏÃ±¤Ê¤ëÁª¼êÊä¶¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µð¿Í¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤¬¡ÈÌ¤Íè¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Èº£¡É¤òÁª¤Ó¼è¤Ã¤¿°Õ»×É½¼¨¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÎ¥Ã¦¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¤Ê¤É¤Î¹âÎð²½¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¿´Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëµÈÀî¾°µ±¤Î¥Ô¡¼¥¯¨¡¨¡¤¹¤Ù¤Æ¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢µåÃÄ¤ÏÃ»´ü·èÀï¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤È´íµ¡´¶¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
½©¹Í¥¿Í¤Ï¡¢2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¹¿È¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤ÎÂçË¤¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿°ïºà¡£¹â¹»»þÂå¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ÁÇºà·¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï°ì·³¤Ç10ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂçË¤¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢2024Ç¯°Ê¹ß¤Ï¤ä¤äÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤â³«Ëë¤«¤éÆó·³Ä´À°¤¬Â³¤¡¢ÂÇ·â¤ÎÁÆ¤µ¤ä¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝÌÌ¤Î²ÝÂê¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥Í¥Ã¥¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤ÎÂç¹¾ÎµÀ»¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¤Þ¤Àµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÆÃ¤Ëº¸ÂÇ¼Ô¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¤ÏÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢Éü³è¤·¤¿»Ñ¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
Î¾¼Ô¤È¤â20ÂåÃæÈ×¤Î¼ã¤µ¡£ºÆÉâ¾å¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¼¡Âè¤Ç¤Ï¡È¼º¤Ã¤¿Ì¤Íè¡É¤È¤·¤Æµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
µð¿Í¤Ï²áµî¤Ë¤â¡¢¶Ã¤¤òÈ¼¤¦¥È¥ì¡¼¥É¤ò²¿ÅÙ¤â¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÊä¶¯¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê3Îã¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢¡¡Ú¹âÅÄ¡¦ÃÓÅÄ¡Û¢Î¡Ú¥¦¥£¡¼¥é¡¼¡¦¹âÍü¡Û¡Ê2020Ç¯¡Ë
2020Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¡¢³ÚÅ·¤È¤Î´Ö¤ÇÀ®Î©¤·¤¿¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢¾Íè´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ã¼êÅê¼ê2¿Í¤È¡¢¼ÂÀÓÁÈ¤Î¥¼¥é¥¹¡¦¥¦¥£¡¼¥é¡¼¡õ¹âÍüÍºÊ¿¤À¡£·ë²ÌÅª¤ËÎ¾Áª¼ê¤È¤âÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£
¹âÍü¤Ï°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£¥¦¥£¡¼¥é¡¼¤Ï¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÂÇ·â¤Ç´öÅÙ¤â¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÊä¶¯¤Ï¡ÈÀ®¸ùÎã¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¸½¼ÂÅª¤ÊÊä¶¯¡×¤Î¹¥Îã¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡Ã«²ÂÃÎ¤Î³ÍÆÀ¡Ê2006Ç¯¡Ë
¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê2ÈÖÂÇ¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿Ã«²ÂÃÎ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ®¸ùÎã¤À¤í¤¦¡£2001Ç¯¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó52ÆóÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦NPBµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒÄ¾Á°¤Î2Ç¯´Ö¤Ï²ø²æ¤ä¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄãÌÂ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¡¢2006Ç¯¥ª¥Õ¤Ë³û»ÖÅÄµ®»Ê¡¢Ä¹ÅÄ¾»¹À¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢Ã«¤ò2ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¡£¤³¤ì¤¬¥Ï¥Þ¤ê¡¢°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¸«»ö¤ËÉü³è¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨.318¤ò´Þ¤à¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢53ÂÇÅÀ¡¢10ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦ÂÇÀþ¤Î¡È½á³êÌý¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±¦ÂÇ¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»î¹çÃæ¤Î¾õ¶·È½ÃÇ¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿ÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤ëÃ«¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÌò³ä¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ã«¤ÎÉü³è¤Ë¤è¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¡¢1ÈÖÂÇ¼Ô¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶Í³¿¤â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£·ë²ÌÅª¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¢¡¾®µ×ÊÝÍµµª¤Î¡ÈÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¡É¡Ê2003Ç¯¡Ë
2003Ç¯¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎËÜÎÝ¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç±¦¤Ò¤¶¤òÉé½ý¡£Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤Ê¤É¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢°ì¡¦Æó·³¤È¤â»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥ª¥Õ¤Ë¡¢Ìµ¾ð¤Ë¤âÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¸Î¾ãÌÀ¤±¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤Î¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë¾®µ×ÊÝ¤¬¡ÈÌµ½þ¡É¤Çµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢ÆüËÜµå³¦»Ë¤Ë»Ä¤ë¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê»ö¾ð¤ä¾®µ×ÊÝ¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢µå³¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£