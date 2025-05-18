¡Ö¥¨¥ó¥É¥¦¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡×µî½¢ÃíÌÜ¤Î±óÆ£¹Ò¤Ë¡È»ÄÎ±¤¹¤Ù¤¡É¤ÎÀ¼¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬É¾²Á¡Öµî¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Îµ¡²ñ¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬±óÆ£¤Îµî½¢¤ä¤¤¤«¤Ë(C)Getty Images
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±óÆ£¹Ò¤Ï¸½ºß¤âÍèµ¨¤Ø¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¸åÈ¾¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬³«Ëë¤«¤éÂ³¤¤¤¿º£µ¨¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ë¬¤ì¤¿½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Îµ¡²ñ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¤ÎÂè35Àá¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤À¤Ã¤¿¡£º£²Æ¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤âÓñ¤«¤ìÂ³¤±¤ë±óÆ£¤À¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë»ÄÎ±¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ëÈ¿±þ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ÔÈ´¤¤«¤é¤ÎÁ¯Îõ¥´¥é¥Ã¥½¡ª¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¸õÊä¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¸«¤ë
¡¡ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØROUSING THE KOP¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö5·î17Æü¡¢±óÆ£¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÇÛ¿®¡£¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥ÈÂÎÀ©2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±óÆ£¤ò¡Öµî½¢ÉÔÆ©ÌÀ¡×¤ÈÉ¾¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥¨¥ó¥É¥¦¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤òµî¤ëÍýÍ³¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬Í¥¾¡¤ò·è¤á¤ë3½µ´ÖÁ°¤Ë¡¢±óÆ£¤¬¼«¿È¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØRED MACHINE The WATARU ENDO PODCAST¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ø¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï²¿¤«¡Ù¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ä¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤µ¤é¤ËÏ¢ÇÆ¤Ê¤É¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤ë±óÆ£¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¾Î»¿¤·¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¤¬¤¢¤Þ¤êÈà¤ò½ÅÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¥¨¥ó¥É¥¦¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬ËØ¤É¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«¿È¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·Â³¤±¤¿ÇØÈÖ¹æ3¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¾¡¤Ä¤³¤È¡Ù¤¬Á°Äó¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥É¥¦¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤ä¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼çÎÏ¤¬¶¯¤¤¾¡ÍøÍß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¥¨¥ó¥É¥¦¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¹µ¤¨¡É¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Þ¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ÎÂç¤ÊÂ¸ºß¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¡×¤È¹×¸¥ÅÙ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÊä¶¯¤ò¸«ÄÌ¤·¡¢¡Ö¥¨¥ó¥É¥¦¤è¤ê¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥¨¥ó¥É¥¦¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¾¡Íø¤Ø¤ÎÍßµá¡É¤È¡È¹â¤¤´ð½à¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¡É¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¤¯ÊÌ¤ÎÏÃ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢±óÆ£¤¬º£¸å¡¢Â¾¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òË¾¤ó¤À¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤â¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤À¤¬¡¢Èà¤¬º£¤ÎÌò³ä¤ËËþÂ¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏÀäÂÐ¤ËÈà¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿ÆüËÜ¿ÍMF¤Î»ÄÎ±¤¬Íèµ¨¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£´Ö¤â¤Ê¤¯·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¡¢±óÆ£¤È¥¯¥é¥Ö¡¢ÁÐÊý¤Î°Õ»×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·¹¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]