¹¹¿·»þ´ü¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÍÁ³ÆÏ¤¤¤¿¡¡¸µË½ÎÏÃÄ¤¬¥ä¥¯¥¶²Ô¶È¤«¤éÂ¤òÀö¤Ã¤Æ¤â½»ÂðÃµ¤·¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë»ö¾ð
¡¡·Ù»¡¤ä·³´Ø·¸¡¢Ë½ÎÏÃÄÁÈ¿¥¤Ê¤É¤ÎÆâÉô»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¿ÍÊª¡¢ÄÌ¾Î¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Æ¥ê¥¢»á¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤«¤éÆÀ¤¿¶Ã¤¯¤Ù¤¿¿¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¥·¥ê¡¼¥º¡£º£²ó¤Ï¡¢Ë½ÎÏÃÄ°÷¤ä¸µË½ÎÏÃÄ°÷¤Î½»Âð»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ÀÌó²ò½ü¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡Ä¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡½àË½ÎÏÃÄ¡ÖÂÇ±Û¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡×¤Î¼Â¼Á¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëºØÆ£Îµ¼ÂÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤Çµ¶¤ÎÄÂÂß·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¤·¤Æº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ºØÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤¬²ÈÂ²¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁª¼êÂ¼À×ÃÏ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·²¡ÖÀ²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¡£Ä¶¿Íµ¤¤Î¤³¤ÎÊª·ï¡¢»Ô¾ì²Á³Ê¤è¤ê°Â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÈÎÇä»þ¤ÎÃêÁª²ñ¤Ë¤Ï¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤¬Îó¤ò¤Ê¤·¡¢ºÇ¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿Éô²°¤ÎÇÜÎ¨¤Ï241ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂÇ±Û¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¤â¤È¤ÏÈ¬²¦»Ò»ÔÂÇ±ÛÄ®¤ÎÉÔÎÉ¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿´ØÅìºÇÂç¤ÎË½ÁöÂ²¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢´ØÅìÏ¢¹ç¤ÈÅ¨ÂÐ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£·Ù»ëÄ£¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢ºØÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤¬¼Â¼Á¥È¥Ã¥×¤Î¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òË½ÁöÂ²OB¤é¤Ë¤è¤ëÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°¼Á¤Ê¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¦¤½¤Î¹©»ö¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¤Ç¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿º¾µ½¤Èº¾µ½Ì¤¿ë¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºØÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ì¼¼¤Î²ÈÄÂ¤Ï¤ª¤è¤½50Ëü±ß¡¢Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤Îµ¶¾ðÊó¤ÇÂç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤È4Ç¯´Ö¤ÎÄÂÂß·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤ÏÊÌ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¡¢Ì¾µÁ¤òÂß¤·¤¿¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃËÀ¡¢µ¶½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¤¿ºØÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎºÊ¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÀÌó²ò½ü¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÍÁ³ÆÏ¤¤¤¿
¡ÖË½ÎÏÃÄ¹½À®°÷¤â°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡×¤È¸ì¤ë¸µË½ÎÏÃÄ´´ÉôD»á¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ì¤ÏÂç¾æÉ×¡£¤â¤¦¥«¥¿¥®¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¡£¿ô½½Ç¯¡¢¥ä¥¯¥¶²Ô¶È¤òÀ¸¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¿´´Éô¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤ÆË½ÎÏÃÄ¶È³¦¤«¤é¤¹¤ó¤Ê¤ê¿È¤ò°ú¤¤¤¿¡£¸½ºß¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÉô²°¤ÏÂ¾¿ÍÌ¾µÁ¡£ÃÎ¿Í¤¬¼Ú¤ê¤¿Éô²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬Ë¡Åª¤Ë¤Ï°ãË¡¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ä¥¯¥¶¤Î»þ¤È¤Ï»ö¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°ÊÁ°¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤ËÍ§¿ÍÃÎ¿Í¤ËÍê¤ß¡¢ÂðÇÛÊØ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤âÃÎ¿Í¤ÎÌ¾µÁ¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¥ä¥¯¥¶¤À¤È¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÉ½»¥¤Ë¤¢¤ë¡û¡ûÍÍÊý¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¡¡¢¿¶¹þ¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ÊÁ°¸½Ìò»þÂå¤Ë¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Éô²°¤âÃÎ¿ÍÌ¾µÁ¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¹¹¿·»þ´ü¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÄÂÂß·ÀÌó¤òÃç²ð¤·¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤«¤é·ÀÌó²ò½ü¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÍÁ³ÆÏ¤¤¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ï»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Ê¤¼ÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£²ò½ü¤ÎÍýÍ³¤òÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÀÎ¡¢¼«Ê¬¤Îº¾µ½»ö·ï¤òÃ´Åö¤·¤¿¸µ·º»ö¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¡ÊD»á¡Ë¡£
¡¡¸µ·º»ö¤Ï¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤âÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¤»¤º¡¢Â¨¹ï¤½¤³¤ò°ú¤Ê§¤¨¡×¤ÈD»á¤ËÃé¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤É¤³¤«¤é¤«¥ª¥ì¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬ÉÔÆ°»º²°¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ó¤À¤í¤¦¡£½»¤ßÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¥ª¥ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÎ¿Í¤âÌ¾µÁÂß¤·¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈD»á¤Ï·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤¿¡£¤¢¤È¤ÇÂ¾¤Îº¾µ½»ö·ï¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤¿ÃÎ¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤¬¡¢ÃÎ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂàµî¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ±¤¸¤À¡£
¡Ö¥Ñ¥È¥í¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤¬¹¥¤¤Ê½÷¤Î¤¿¤á¤ËÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤è¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¥ä¥¯¥¶¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ÎÌ¾µÁ¤ÎÉô²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡¢¡ÊD»á¡Ë
¾¼ÏÂ¤Î¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤À¤í
¡¡Ë½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤Î½»µï»ö¾ð¤ÏÀÚ¼Â¤À¡£Ë½ÂÐË¡¤äË½ÇÓ¾òÎã°ÊÁ°¤«¤é¼«Ê¬Ì¾µÁ¤ÎÉÔÆ°»º¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÁêÂ³¤·¤¿Êª·ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ä²ÈÂ²¤ÈÆ±µï¡¢½êÂ°¤¹¤ëÁÈ»öÌ³½ê¤ä¿ÆÊ¬¤Î²È¤Ëµï¸õ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡ÖÍ§¿ÍÃÎ¿Í¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤Ë½»¤à¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤Ø¤ÎÍø±×¶¡Í¿¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤·Áê¾ì¤è¤ê°Â¤¯¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤³¤½Íø±×¶¡Í¿¤È¤·¤Æ½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§¿ÍÃÎ¿Í¤Î½ê¤Ë·Ù»¡¤¬¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¤ÈD»á¤Ï¤¤¤¦¡£¡Ö¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤«¤é¤¢¤ë¥ä¥¯¥¶¤Î´´Éô¤Ë²È¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¿Í¤Ï¡¢Ë½ÂÐË¡¤äË½ÇÓ¾òÎã¤¬½ÐÍè¤Æ¤«¤é¡¢ºÆ»°·Ù»¡¤Ë¥ä¥¯¥¶¤ò²È¤«¤éÂàµî¤µ¤ì¤ë¤è¤¦·Ù¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¸Å¤¤Í§¿Í¤À¤·¡¢¹âÎð¤À¤«¤é¤ÈµñÀä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÂáÊá¤â¼¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·Ù»¡¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢¥ä¥¯¥¶¤ÎÊý¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¡×¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Ê¤é¿²Çñ¤Þ¤ê¤Ç¤¤ë»öÌ³½ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤¤¤Ä¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Â¾¤ÎÁÈ°÷¤ÎÉô²°¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¤«¡¢½÷¤Î½ê¤Ëµï¸õ¤·¤¿¤Î¤«¡£¾¼ÏÂ¤Î¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤À¤í¡×¤ÈD»á¤Ï¤Ü¤ä¤¯¡£
¡¡¥«¥¿¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¼«Ê¬Ì¾µÁ¤ÇÊª·ï¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸µË½5Ç¯¾ò¹à¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¶ä¹Ô¤ÎÄÌÄ¢¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¡£Éô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤â¡¢²ÈÄÂ¤ò°ú¤Íî¤È¤¹¸ýºÂ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¡£Âç²È¤ËËè·î¡¢²ÈÄÂ¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦Êª·ï¤Ê¤é¤¤¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êª·ï¤òÃµ¤¹Êý¤¬Æñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¿ôÇ¯¤Ïº£¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ë¡Î§¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤éÈùºá¤Ç¤âÂ¨ÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ä¥¯¥¶¤¿¤Á¡£¥«¥¿¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢À¸³è¤¬·ãÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁ´¹ñ¤Î»Ý¤¤Êª¤òÃµ¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤ÈD»á¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¡£