¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ê¤ó¤Ç°úÂà¤·¤¿¤Î¡©¡×ÃæµïÀµ¹»á¤¬¤¤¤Þ¤µ¤é¡ÖÈ¿·âÊ¸½ñ¡×È¯É½¤ÎËÜÅö¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï
ÃæµïÀµ¹»á¤¬°úÂà¤Ë»ê¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÊó¹ð½ñ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÌó1¥«·îÈ¾¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃæµï»áÂ¦¤ÎÂåÍý¿Í¤«¤é¡ÖÈ¿·â¡×¤È¤â¸À¤¨¤ëÊ¸¾Ï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£À¤ÏÀ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ê¤éËÜ¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¶¯¤¯¡¢¤ä¤Ö¤Ø¤Ó¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¡³ùÅÄÏÂ²Î¡Ë
ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î5¿Í¤¬
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ËÈ¿ÏÀ
¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Ê¤ó¤Ç°úÂà¤·¤¿¤Î¡©¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÈ¿·â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÎ¾¶ËÃ¼¤ÎÈ¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢5·î12Æü¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿ÃæµïÀµ¹»áÂ¦¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëÊ¸½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤ËÂåÍý¿Í¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÊÛ¸î»Î5¿Í¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¾Úµò¤Î³«¼¨¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°úÂà¤·¤¿¾å¤Ë¡¢¾ÜºÙ¤ÊÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÊó¹ð½ñ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤È¤É¤á¤ò»É¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¡ÖÈ¿·â¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤äÃæµï»á¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢Êó¹ð½ñ¤«¤éÌó1¥«·îÈ¾¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÈ¯É½¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡©¡×¡ÖÃÙ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈ¿ÏÀ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢³èÆ°Ãæ¤Ï¥È¡¼¥¯¤Î¥¥ì¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Éíå¤Ê°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬Á÷ÉÕ¤·¤¿¡Ö¤´Ï¢Íí¡×¤ÎÆâÍÆ¤òÁ´Ê¸·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæµï»áÂ¦¤Î¸«²ò¤Ï¡ÖÂè°ì¡×¤È¡ÖÂèÆó¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤º¡ÖÂè°ì¡×¤Ç¤ÏÄ´ººÊó¹ð½ñºîÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤á¤¿¾Úµò¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë