µð¿Í¡¢Á¥Ç÷¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î2ÈïÃÆ3¼ºÅÀ¡¡µÕÅ¾µö¤·ÊòÁ³¡Ä»³ËÜ2È¯ÌÜ¡õÈÄ»³1¹æ¤ËÅìµþDÁûÁ³
»³ËÜ¤¬1»î¹ç2È¯¤È¤Ê¤ë¥½¥í¡¢ÈÄ»³¤¬µÕÅ¾2¥é¥ó
¡¡µð¿Í¤ÎÁ¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤Ï18Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¤Ç¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤ËÅÐÈÄ¡£º£µ¨14»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨1.54¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¤À¤¬¡¢2ËÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÍá¤Ó¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Î¹â¶¶¼þ¤ÏÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯»³ËÜ¤Ë¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£ÌÚ²¼¤Ë¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢Â³¤¯ÂåÂÇ¤ÎÈÄ»³¤ËÄËº¨¤ÎµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï5²ó¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬ÂåÂÇ¤Ç3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤ÆµÕÅ¾¡£ºòÇ¯¤Î¿·¿Í²¦¤Ë7²ó¤òÂ÷¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë