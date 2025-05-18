µð¿Í¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¾×·â2¹æ¡Ö²¿¤ÇÆþ¤ë¤Í¤ó¡×¡¡µÕÊý¸þ¤Ø¤ÎÃÆ´ÝHR¡ÄXÁûÁ³¡ÖÂÚ¶õ»þ´ÖÃ»¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×
5²ó¤ËÂåÂÇµÕÅ¾3¥é¥ó
¢£µð¿Í ¡¼ ÃæÆü¡Ê18Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤¬18Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¤ÇÂåÂÇµÕÅ¾3¥é¥ó¡£GÅÞ¤¬ÂÔ¤Ä±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ2¹æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÂÇµå¥¨¥°¤¤¤ï¡×¡Ö²¿¤Ç¤³¤Î³ÑÅÙ¤ÇÆþ¤ë¤Í¤ó¡×¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î5²ó¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇËÙÅÄ¤ÎÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î¾¾ÍÕ¤¬Åê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò±¦ÍãÀÊ¤ØÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹ËÜÎÝÂÇ¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÏÍº¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤é¤¬¾Ð´é¤Ç½Ð·Þ¤¨¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤âÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡¢13Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç1¹æ¥½¥í¡£Æ±Àï°Ê¹ß¤Ï3»î¹çÌµ°ÂÂÇ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡È°§»¢Âå¤ï¤ê¡É¤Î°ì·â¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³ÐÀÃ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë25ºÐ¤Î°ìÈ¯¤Ë¡ÖÂÚ¶õ»þ´ÖÃ»¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö°ì½Ö¤Ç±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃåÃÆ¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÂÇµåÂ®ÅÙ¥ä¥Ð¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤ä¤í¡×¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×¡Öµð¿Í¤Ç²Ö³«¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë