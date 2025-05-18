¡Ú ¥¹¥®¤Á¤ã¤ó ¡Û¡¡¡Öº£Æü¤ÏºÇ¹â¤Î¥í¥±ÆüÏÂ¤À¤¼¤§¡×¡¡Åê¹Æ¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡¡¡ÖÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Ë¥ï¥¤¥ë¥É¤À¤¼¤§¡Á¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£
¥í¥±»þ¤Î°ì¥³¥Þ¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥¹¥®¤Á¤ã¤ó ¡Û¡¡¡Öº£Æü¤ÏºÇ¹â¤Î¥í¥±ÆüÏÂ¤À¤¼¤§¡×¡¡Åê¹Æ¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡¡¡ÖÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Ë¥ï¥¤¥ë¥É¤À¤¼¤§¡Á¡×
¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤ÏºÇ¹â¤Î¥í¥±ÆüÏÂ¤À¤¼¤§¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢ÌÔÎõ¤Ê¸þ¤«¤¤É÷¤È±«¤ÎÃæ¡¢´é¤ò¤·¤«¤á¤ÆÊâ¤¯¡¢¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¯É÷¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»±¤Ï¤á¤¯¤ì¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸«¤¿´¶¤¸¡¢º½¤È¶¯É÷¤¬¤ä¤Ð¤½¤¦¡ÄÌÜ¤ÈÂ¸µ¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¥í¥±´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡¦¡Ö¤µ¤¹¤¬¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¤À¤Ê¤¡¡Á¡×¡¦¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤Ï»±¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤¢¤¨¤Æ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤¬¥ï¥¤¥ë¥É¤À¤¼¤§¡×¡¦¡ÖÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Ë¥ï¥¤¥ë¥É¤À¤¼¤§¡Á¡¡ps.É÷¼Ù¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¡¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¤Ê¡×¡¦¡Ö»±¡¡¤¬È¿Å¾¤·¤Æ¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡Ú¥ï¥¤¥ë¥É¡Û¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
½Ð¿ÈÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©
À¸Ç¯·îÆü¡§1973Ç¯8·î24Æü
·ì±Õ·¿¡§B·¿
»ñ³Ê¡§ÉáÄÌ¼«Æ°¼Ö¡¢¾®·¿2µéÁ¥Çõ¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨¡¢¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼
¤½¤ÎÂ¾¡§Ê¿À® 7Ç¯¡Á·Ý¿Í³èÆ°³«»Ï
Ê¿À®13Ç¯¡Á¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥«¥É¥Ã¥¯¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°
Ê¿À®20Ç¯¡Á¥³¥ó¥Ó²ò»¶¸å¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û