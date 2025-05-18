ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤ÇÍ¥ÅùÀ¸¡¦ÉÔÎÉÌò¤È¤·¤Æ¶¦±é¢ª¸òºÝ¡¢¤½¤·¤Æ·ëº§¡Ä´Ú¹ñÇÐÍ¥É×ÉØ¤ËÂÔË¾¤ÎÂè°ì»ÒÃÂÀ¸
¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òºÝ¡¦·ëº§¤·¤¿´Ú¹ñÇÐÍ¥¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥»¥è¥ó¤È¥¯¥¡¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥¯É×ºÊ¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¦±é¢ªÇ®°¦¢ª·ëº§¢ªÎ¥º§¤Þ¤Ç¤·¤¿´Ú¹ñ¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á
5·î16Æü¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥»¥è¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½êCL¡õ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥»¥è¥ó¤¬º£·î13Æü¤Ë½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Êì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤¤»Ù¤¨¤ÎÃæ¤ÇÀÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ø¼°¤ËÈ¯É½¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥»¥è¥ó¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½ËÊ¡¤È±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
2¿Í¤Ï2013Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿KBS2¥É¥é¥Þ¡Ø¤æ¤ì¤Ê¤¬¤éºé¤¯²Ö¡Ù¤Ç¶¦±é¡£¥Ñ¥¯¡¦¥»¥è¥ó¤Ï¥¯¥é¥¹¤ÎÉû°Ñ°÷Ä¹¤ÇÀ®ÀÓÍ¥½¨¤Ê¥½¥ó¡¦¥Ï¥®¥ç¥óÌò¤ò¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥¯¤ÏÉÔÎÉ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥ª¡¦¥¸¥ç¥ó¥ÛÌò¤ò±é¤¸¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿
»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿2¿Í¤Ï¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡£2022Ç¯¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¡¢¡È¶¦±é¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢·ëº§¤«¤é3Ç¯¤ò·Ð¤ÆÂÔË¾¤ÎÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î±ï¤¬¡¢¸½¼Â¤Î²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·ë¼Â¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£