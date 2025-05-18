10Âå½÷À¤Ë¸å¤í¤«¤é¶á¤Å¤¾åÈ¾¿È¤ò¿¨¤ë ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤¬È¯À¸ ÃË¤¬Æ¨ÁöÃæ »¥ËÚ»ÔÀ¶ÅÄ¶è
2025Ç¯5·î18Æü¡¢»¥ËÚ¡¦ËÊ¿½ð¤Ï»¥ËÚ»ÔÀ¶ÅÄ¶è¤Ç10Âå¤Î½÷À¤¬ÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤ëÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»¥ËÚ»ÔÀ¶ÅÄ¶èÀ¶ÅÄ8¾ò2ÃúÌÜ¤Î½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£
5·î16Æü¸á¸å10»þ55Ê¬¤´¤í¡¢ÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿»¥ËÚ»Ô¤Î10Âå¸åÈ¾¤Î½÷À¤¬¡¢¸å¤í¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿ÃË¤Ë¾åÈ¾¿È¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£17Æü¤ËÈï³²¼Ô¤¬·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤Æ»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¿ÈÄ¹160～170¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÃæÆù¤Ç¡¢¹õ·Ï¿§¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¹õ·Ï¿§¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥Ö¥ìー¥«ー¤òÃå¤Æ¥°¥ìー·Ï¿§¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥º¥Ü¥ó¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£