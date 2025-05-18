¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¾²¤ËÇö¤¤¥¿¥ª¥ë¡¡¹©¾ì²°³°¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3É¤¤Î¾®·¿¸¤¡¡¡Ö¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤Î¶Ë¤ß¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤Î¤«
µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¤¤¿2024Ç¯²Æ¡£¾¯¤·³°¤Ë½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¤Î½ë¤µ¤Ë´í¸±¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹©¾ì¤Î¶õ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢3É¤¤Î¥ï¥ó¥³¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎô°¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿3É¤
»ô¤¤¼ç¤Î»ÜÀßÆþ½ê¤ÇÍÂ¤«¤Ã¤¿¹âÎð¼Ô¤¬¹©¾ì¤Î¶õ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊüÃÖ
¹©¾ì¤Î²°³°¤Î¶õ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿3É¤¤Î¥ï¥ó¥³¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¾®·¿¸¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥·¥§¥ê¡¼¡×¡Ö¥¥¡×¡Ö¥é¥é¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¾Á°¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÊÝ¸îÅö½é¤Î3É¤¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¡£ÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢ËþÂ¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤â¼õ¤±¤º¤ËÈèÊÀ¤·¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸å¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¸µ¡¹¤Ï¤¢¤ë»ô¤¤¼ç¤¬¤³¤Î3É¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¹âÎð¤Ç»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º3É¤¤Ï¤½¤ÎÃÎ¿Í¤¬ÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÍÂ¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤Þ¤¿¹âÎð¼Ô¡£ËþÂ¤ÊÀ¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤«¤é3¥«·î´Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÊüÃÖ¾õÂÖ¤Ç¹©¾ì¤Î¶õ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë3É¤¤òÆþ¤ì¡¢¹Ó¤ì¤¿¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¾²¤ËÇö¤¤¥¿¥ª¥ë¤òÉß¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¼þ°Ï¤ÏÊµÇ¢¤Þ¤ß¤ì¡£¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤Î¶Ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿¶áÎÙ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê3É¤¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃçÎÉ¤·¤Î¥¥¤È¥é¥é¤Ï2É¤°ì½ï¤ËÂè»°¤Î¸¤À¸¤Ø
¿´¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸å¤Ë3É¤¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊÝ¸îÃÄÂÎ¡¦¥¢¥¤¥É¥Ã¥°¡¦¥ì¥¹¥¥å¡¼Ââ¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÄÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÊÝ¸î¸å¡¢ÈèÊÀ¤·¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3É¤¤Ë¤Þ¤º¼£ÎÅ¤ò»Ü¤·¡¢3É¤¤È¤â¤ËÆü¡¹·ò¹¯¤È¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ªÀ¤ÏÃ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£3É¤¤Î¤¦¤Á¤Î¥¥¤È¥é¥é¤ÏÆÃ¤ËÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡£ÍÂ¤«¤ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤Î²È¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤â¤¤¤Ä¤â2É¤°ì½ï¤ËÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æ¥¥¤â¥é¥é¤â¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¥¥¤Ï¡¢´Å¤¨¤óË·¤Î¥é¥é¤Ë¹½¤Ã¤Æ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤¤¤Ä¤â¤ª¤Ã¤È¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥¥¤Ï¿Í´Ö¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢¸å¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾ùÅÏ²ñ¤Ç¤ÏÍè¾ì¼Ô¤òÁ°¤Ë¿¬Èø¤ò¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¸µµ¤¤ËÆ°¤²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥¥¤ÎÇØÃæ¤ò´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥é¥é¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¸å¤Ë¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¤Î2É¤¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö2É¤°ì½ï¤Ë¤Á¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î¤¿Æ´õË¾¼Ô¤µ¤ó¤¬¸½¤ì¡¢¥¥¤È¥é¥é¤Ï¸µ¤¤¤¿Îô°¤Ê¾ì½ê¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦²¹¤«¤¯°¦¤Ë°î¤ì¤¿¤ª²È¤ÇÂè»°¤Î¸¤À¸¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥·¥§¥ê¡¼¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¤Î¤ª²È¡×¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë
ÊÝ¸îÅö½é¤«¤éÈéÉæ¤Î¾õÂÖ¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤â¤¦1É¤¤Î¥·¥§¥ê¡¼¤â¡¢¼£ÎÅ¤ò½Å¤Í¤Æ·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢º£¤Ç¤Ï»¶Êâ¤Ë¤â½Ð¤«¤±¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥§¥ê¡¼¤â¤Þ¤¿´Å¤¨¤óË·¤Ç¡¢ÍÂ¤«¤ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¼«¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Æ¤Ê¤Ç¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤Ê¤Ç¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥ê¡¼¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤ª¤¤¤Ç¡×¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¿Í´ÖÂç¹¥¤¤Î´Å¤¨¤óË·¤Ö¤ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È¤Î¤ª²È¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï3É¤Î¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Î¸¤À¸¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Î¹ó¤¤¾ì½ê¤è¤ê¤Ï¤º¤Ã¤È°Â¿´¤·¤Æ²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Ï¤º¡£¥·¥§¥ê¡¼¤Ë¿·¤·¤¤¤ª²È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë3É¤¤ÎºÆ²ñ¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¾¾ÅÄ µÁ¿Í¡Ë