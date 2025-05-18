ÂçÃ«æÆÊ¿¤À¤±¡È²ãÄ¢¤Î³°¡É¡ÖÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡×¡¡Á°Æü¤Þ¤Ç¤ÏÌµÁÐ¤â¡Ä¡Ö0¡×¤Ë¤´°Õ¸«ÈÖ¶Ã¤
¡ÖÂçÃ«¤ÎÆü¡×¤â¡ÄÂçÃ«¤Ï6ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£6ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ìÌî¼ê¤ÇÍ£°ì¤ÎÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÊÆµ¼Ô¤ÏÇÔÀï¤Ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ¯¤á¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤6ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï6²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç7-5¤È2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7²ó¤Ë3¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¹¥Ñ¥ê¥¢¥¹¤¬1»àÆóÎÝ¤Ç¹ßÈÄ¡£¸å¤ò¼õ¤±¤¿¥¤¥¨¡¼¥Ä¤Ï°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥ª¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤òµö¤·¤¿¡£Á°Æü16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Ë¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¥³¥Ñ¥Î¥Ô¥Ã¥Ä¤ÎÁ°¤ËÂÇÀþ¤¬ÄÀÌÛ¤·¡¢2-6¤ÇÇÔÀï¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡È¤´°Õ¸«ÈÖ¡ÉÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹»á¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÇÔËÌ¤À¡£¤µ¤é¤Ë°ìÁØÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥·¥ê¡¼¥ºÇÔËÌ¤À¡×¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¹óÉ¾¡£¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤Î4ÀïÏ¢È¯¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢6ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤Î¥«¡¼¥ÉºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥´¥ó¥½¥ê¥ó¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏµÆÃÓ¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï¡¢¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëµÆÃÓ¤È¤ÏÂÐÀïÂÇÎ¨.304¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤È¹¥ÁêÀ¡£º£µ¨½é¤È¤Ê¤ë3Ï¢Àï¥«¡¼¥É¡ÈÁ´ÇÔ¡É¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë