¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬¥Ù¥¹¥È¥¹¥Þ¥¤¥ë¾Þ¡ª¡¡£²°Ì¤Ï²ÏËÜ·ë¡¢£³°Ì¤ÏÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡¡¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¾Þ¤Ï²ÏËÜ¤¬¼õ¾Þ
¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡£Ó£ë£ù£Ò£Ë£Â¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£±£¸Æü¡¢Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬Íë»³£Ç£Ã¡á£¶£´£¸£¹¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡Âç²ñ£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Ê¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼ÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤ëÂç²ñ¹±Îã¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¹¥Þ¥¤¥ë¾Þ¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ºÇÂ¿¤Î£²£¹£±É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¾Þ¶â¤Ï£²£°Ëü±ß¡£
¡¡£²°Ì¤Ï²ÏËÜ·ë¡Ê¥ê¥³¡¼¡Ë¤Î£±£³£³É¼¡¢£³°Ì¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡Ë¤Î£±£±£±É¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¾Þ¡×¤Ï£²£±£³É¼¤ò½¸¤á¤¿²ÏËÜ¤¬¼õ¾Þ¤·¡¢¾Þ¶â£²£°Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££²°Ì¤Ï£±£°£·É¼¤Î¾®½Ë¡¢£³°Ì¤Ï£¹£±É¼¤Î°ÂÅÄÍ´¹á¡Ê£Î£Å£Ã¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë¹ç·×£±£¸£²£µÉ¼¤ÎÅêÉ¼¤¬¤¢¤ê¡¢³Æ¾Þ£±¿Í¤º¤Ä¤òÁª¤Ö·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£