Ä¹Åè°ìÌÐ¡ÖÍî½ñ¤¤ÎÏÃ¤Ï¤ä¤á¤Æ¡ª¡×¡¡£±£°Ç¯Á°¤ÎÁûÆ°¤¬¤¤¤Þ¤À¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¡Ä¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¡Ö¥Ð¥«Â©»Ò»ö·ï¡×¤òÀâÌÀ
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£±£¸ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡¥²¥ó¥Ð¡×¤Ë½Ð±é¡££±£°Ç¯Á°¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¡¢»³Æâ·ò»Ê¤Î£²¿Í¤È²£ÉÍ¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£Ë¬¤ì¤¿²£ÉÍ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥ê¥ó¥È¼Ì¿¿µ¡¤Ç£³¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¡£°ì´ã¥ì¥Õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹â²è¼Á¥«¥á¥é¤Ç¡¢Â¾¤Îµ¡³£¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼Ì¿¿¤òÀ¹¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£»³Æâ¤¬¡Ö¡Ê¥·¡¼¥ë¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢Ê¸»ú½ñ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ¡³£¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡¡ÖÍî½ñ¤¤â¡¢¤â¤¦¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÅ¹°÷¤¬Åú¤¨¤ë¤È¡¢»³Æâ¤¬¡ÖÍî½ñ¤¤â¤â¤¦¤Ê¤¤¡ª¡©Íî½ñ¤¤Ï¥ª¥ì¤é¤Î»þÂå¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ä¤ó¡×¤È»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°ì¸À¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬°ìÌÐ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Íî½ñ¤¤ÎÏÃ¤Ï¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢²¶¤ÎÁ°¤Ç¡×¤È²áµî¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÁûÆ°¤ò¼«¤é»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²û¤«¤·¤¤¡Á¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¾å¤²¤ë»³Æâ¤Ë¡¢¡ÖÍî½ñ¤¤È¸À¤¨¤Ð²¶¤Ê¤Î¤Ç¡£¤É¤¦¤â¤³¤Î¥ï¡¼¥É¤ËÈ¿±þ¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¡£¤â¤¦£±£°Ç¯Á°¤ÎÏÃ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Þ¤À¡¢Íî½ñ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¡¢¤ªÁ°Ã£µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡£¤â¤¦¿¼¤¯¤Ï·¡¤ê²¼¤²¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¥¯¥®¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¡Ö¤ª¼ã¤¤Êý¤Ï¡¢¥Ð¥«Â©»Ò»ö·ï¤ÏÂ¸¤¸¾å¤²¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£¤³¤³¤Ï¤½¤Ã¤È¤·¤È¤¤¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊäÂ¡£²èÌÌ¤Ë¤Ï¡¢°ìÌÐ¤Î¼«Âð¤ÎÊ½¤Ë¡Ö¥Ð¥«Â©»Ò¡×¤ÈÍî½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£