タレントのDAIGO(46)が18日、TOKYO FM「太田胃散presents DAIGOのOHAYO-WISH!!」(日曜前9・30)に出演。人気バンドについて語った。

今年は8月16日に東京会場、17日に大阪会場での開催が予定されている「SUMMER SONIC 2025」についてトークを展開。「個人的に今年のサマソニ、僕の神ことhydeさんが出演されたり、僕がファンクラブ入っていた『黒夢』さんが…」と自身が崇拝するアーティストの出演が発表されたことを喜んだ。

ロックバンド「黒夢」について「大好きでしたから」とDAIGO。「ライブハウスで前の方で飛び跳ねて、清春さんに指さされたって言い張ってますから」とそのファンっぷりを明かす。「あの時指してもらったんすよ!って清春さんにも言って。“そうなんだ”みたいな感じで。“誰に指したわかんねえ”って言ってた。僕だって信じてるんですけど」と苦笑いをこぼした。

今年2月に開催された「黒夢」の復活ライブ「CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR」に行ったと振り返り「(ファンの)6割くらい男性」だったと回顧。「男性ファンがめちゃくちゃ多くて…僕くらいの、当時熱くなっていた人とかもいっぱい居た。おじさんも居た。良い意味で」と締めくくった。