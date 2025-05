LiKE LEGENDによる映画主題歌「YOU ARE SPECiAL」ライブシーンを特別公開

大橋和也さん(なにわ男子)と畑芽育さんのW主演で、幸田もも子さんの人気少女漫画を実写映画化した『君がトクベツ』が、2025年6月20日(金)より全国公開される。このたび、事務所の垣根を超えたボーイズグループが歌い踊る主題歌特別映像が解禁された。■イケメン嫌いの陰キャ女子×国民的アイドル、交差する運命の行方は?

事務所やグループの垣根を超えたボーイズグループが実現!

桐ヶ谷皇太:大橋和也さん(なにわ男子)

遊馬叶翔:木村慧人さん(FANTASTICS)

来栖晴:山中柔太朗さん(M!LK)

榛名優⽣:大久保波留さん(DXTEEN)

成瀬⼀⽣:NAOYAさん(MAZZEL)

原作は『ヒロイン失格』や『センセイ君主』など数々の名作を生み出してきた幸田もも子さんの最新作で、"イケメン嫌い"の陰キャ女子と国民的アイドルの予想外の恋模様を描いた、笑いあり、涙あり、胸キュン必至のラブストーリーだ。物語の主人公は若梅さほ子(畑芽育)。過去のトラウマから「イケメンには常に厳戒態勢」「全世界のイケメン不幸になれ!」と、イケメンを呪う日々を送っている。そんなある日、さほ子の母が営む定食屋を、国民的アイドルグループ「LiKE LEGEND」のリーダー桐ケ谷皇太(大橋和也)が偶然訪れる。自分のファンだと勘違いした皇太は、キラキラ笑顔で過剰なファンサービスを披露。イケメン特有の行動に怒り爆発したさほ子は「誰もが自分を好きになると思ったら大間違いだっ!」と皇太に放つ。イケメン嫌いの陰キャ⼥⼦ meets 国⺠的アイドル、その⾏先は恋か、それとも…!?■大橋和也×木村慧人×山中柔太朗×大久保波留×NAOYA、事務所の垣根を超えた豪華キャスト陣主人公・若梅さほ子を演じるのは、今最も引く手あまたの若手俳優・畑芽育さん。そして、桐ヶ谷皇太役には、映画初主演となるなにわ男子のリーダー・大橋和也さんが抜擢された。さらに、皇太がリーダーを務める国民的アイドルグループ「LiKE LEGEND」のメンバーには、木村慧人さん(FANTASTICS)、山中柔太朗さん(M!LK)、大久保波留さん(DXTEEN)、NAOYAさん(MAZZEL)と、事務所やグループの垣根を超えた豪華キャスティング。また、人気若手女優・七瀬えみか役として矢吹奈子さん、「LiKE LEGEND」のライバルバンド「Lost in Rock」のSHO役として佐藤大樹さん(EXILE、FANTASTICS)が出演する。■本編ライブシーンの一部が解禁!今回解禁されたのは、映画の主題歌「YOU ARE SPECiAL」の本編ライブシーンを特別に編集した映像の一部。この楽曲は、WACKの創業者・渡辺淳之介さんが楽曲コンセプトを担当し、原作者の幸田もも子さんとJ×S×Kさんが作詞、新世代シンガーソングライターの友成空さんが作曲と、最先端のクリエイターたちが集結して制作された。さらに振付は、ME:IやITZY、TWSなど日韓のトップアーティストの振付を担当し、「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」でカリスマ的な存在感を放ったYUMEKIさんが担当。「普段さり気なく僕たちがしてる仕草を振付に入れられるように制作しました」と、振付に込めた想いを語っている。映像では、大橋さん演じる皇太のソロパートから始まり、各メンバーの個性が光るパフォーマンスが展開。サビでは、思わず身体が動き出すような軽やかなリズムに合わせ、差し込む光の中でキラキラと踊る「LiKE LEGEND」の姿が映し出されている。ファンからは「全員王子様すぎる!」「大橋くんのダンススキルの高さを改めて感じました」など、早くも熱い反応が寄せられている。今回解禁されたのは特別編集映像の一部だが、フル映像が体験&体感できるのは映画館の大スクリーンだけ。幸田もも子ワールド全開の胸キュンストーリーと、事務所の垣根を超えた豪華キャストのパフォーマンスに乞うご期待!映画『君がトクベツ』概要畑芽育 ⼤橋和也⽊村慧⼈(FANTASTICS) ⽮吹奈⼦ ⼭中柔太朗(M!LK)⼤久保波留(DXTEEN) NAOYA(MAZZEL)星乃夢奈/遠藤憲⼀/佐藤⼤樹(FANTASTICS)原作:幸⽥もも⼦「君がトクベツ」(集英社マーガレットコミックス刊)監督:松⽥礼⼈脚本:おかざきさとこ 楽曲コンセプト:渡辺淳之介主題歌:LiKE LEGEND「YOU ARE SPECiAL」製作:「君がトクベツ」製作委員会製作幹事・配給:ギャガ 制作プロダクション:TBS スパークル(C) 幸田もも子/集英社・映画「君がトクベツ」製作委員会