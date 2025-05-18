ÄÔ´õÈþ¡¢ÀÐÀîÍü²Ú¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£4´ü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç´Ý25Ç¯¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬17Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÀîÍü²Ú¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄÔ´õÈþ¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤«¤ò½Ð¤·¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö5·î17Æü¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£4´ü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç´Ý25Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Öº£Æü¤Ï¤ê¤«¤Á¤ã¤ó¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö25Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÈÀÐÀî¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÀÐÀîÍü²Ú¡¦ÄÔ´õÈþ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È2025¡ÁI LOVE 4´ü¡Á¡Ù¤Î²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ê¤«¤Á¤ã¤ó¤È¤Î2¿Í¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â½é¤á¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¤³¤Î25Ç¯¤È¸À¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢¤·¤«¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖMC¤Î¤±¡¼¤¿¤µ¤ó¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÐÀî¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¾å¡¹·³ÃÄ¤ÎÎëÌÚ·¼ÂÀ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ26Ç¯ÌÜ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£