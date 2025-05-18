ÀÐÀî¸©½éË¬Ìä¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬ÈïºÒÃÏ¡¦¼·Èø»Ô¤ËÅþÃå ±èÆ»¤«¤é¤Ï³Æ½ê¤«¤é¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¡×¥³¡¼¥ë
18ÆüÃëÁ°¤Ë½é¤á¤ÆÀÐÀî¸©Æþ¤ê¤·¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢18Æü¸á¸å¤«¤éÈïºÒÃÏÆþ¤ê¤·¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¼·Èø»Ô¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¶âÂô»ÔÆâ¤«¤é¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¡¢18Æü¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®¤Ë¼·Èø»Ô¤ÎÏÂÁÒ²¹Àô¤ªº×¤ê²ñ´Û¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ´ÛÁ°¤Ë¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤é¤ì¤ë¤È¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤¬»ê¤ë½ê¤«¤é¤ï¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªº×¤ê²ñ´Û¤Ç°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¼·Èø»Ô¤ÎÃãÃ«µÁÎ´»ÔÄ¹¤«¤é¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¤¢¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¼·Èø»ÔÆâ¤Î²¾Àß½»Âð¤òË¬¤ì¡¢ÈïºÒ¤·¤¿»ÔÌ±¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£