¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢¥»¥Ö¥ó¤Ç¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÉÊ¤òÈ¯¸«¤·¹ØÆþ¡ÖÇã¤¤Àê¤áÈÈ¤Ï¤ï¤¿¤¯¤·¥Ç¥¹¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤¬17Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ø¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ù¤Ç¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÉÊ¤òÈ¯¸«¤·¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢¥Ð¥Ã¥°¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¾×Æ°Çã¤¤
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¾®Ìø¤Ï¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÏÊÊ¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¥Ü¥¤¥È¥ì¤Î¸å´ó¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ø¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ù¤Ç¤Î¹ØÆþÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤½¤¦¡ª¡ª¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¡Ú¥¸¥å¡¼¥·¡¼¥Ï¥à¡Û¤¬¡×¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤¡¡¼¡ª¡ª¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¡¡¼¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö2¸Ä¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç2¸Ä¶¦Çã¤¤Àê¤á¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡ÖÇã¤¤Àê¤áÈÈ¤Ï¤ï¤¿¤¯¤·¥Ç¥¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥³¥¤°û¤à¥è¡¼¥°¥ë¥È¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥×¥ì¡¼¥ó¤ò¡×¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤â¤Ï¤äÀ®¾ëÀÐ°æ¤È¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡Ä¤½¤·¤Æ»þ¡¹¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ÏÊÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö³§¤µ¤ó¤ÏÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¹ÔÆ°¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£