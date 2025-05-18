Á°ÅÄ·òÂÀ¡¡¥«¥Ö¥¹»±²¼¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼½éÅÐÈÄ¤â2²ó4¼ºÅÀ¡¡½é²ó¤«¤é¡È3»Í»àµå¡É¤ÈÂç¹Ó¤ì
¥«¥Ö¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¢¥«¥Ö¥¹»±²¼¥¢¥¤¥ª¥ï¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£2²ó4¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢¤¤¤¤Ê¤ê»àµå¤È°ÂÂÇ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢3ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¤ÏÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£4ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¤â»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤È¡¢µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç2ÅÀÌÜ¡£¤µ¤é¤Ë»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÆóÎÝÂÇ¤Ç4¼ºÅÀ¡£½é²ó¤«¤é3°ÂÂÇ¤Ë3»Í»àµå¤ÈÂç¹Ó¤ì¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯2²ó¤Ï2¥¢¥¦¥È¤«¤éÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£2²ó¤òÅê¤²¡¢4°ÂÂÇ¡¢3»Í»àµå¡¢4¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤òÂàÃÄ¤È¤Ê¤ê¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹37ºÐ¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤Á¥½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£