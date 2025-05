umbrellaがLIVE DVD『2025.03.14 味園ユニバース umbrella 15th Anniversary oneman【アンブレラ】』をリリースし、それに伴う購入者対象インストアイベントを東名阪で開催することを発表した。本作DVDには、今年の3月14日に味園ユニバースにて開催された15周年ワンマンのアンコールを含む全22曲を収録。近々閉店が決まっている味園ユニバースにumbrellaが立った貴重な映像となっている。

リリース情報



■LIVE DVD『2025.03.14 味園ユニバース umbrella 15th Anniversary oneman【アンブレラ】』2025年7月4日発売価格 ¥6500(税込)<収録曲>1.「月」2.ヨルノカーテン3.Frontier4.リビドー5.モノクローム6.傘はいらない。7.anima8.軽薄ナヒト9.「管」10.愚問11.「群」12.五月雨13.solitude14.dilemma15.Powdery Snow16.Door17.レッドシグナルデイ18.orbit19.アメイジング20.HALO21.アランen22.Witch?umbrellaライヴ会場、umbrella official STORES 、Like an Edison各店、名古屋fiveStarsにて販売umbrella official STORES https://x.gd/5U7Hh