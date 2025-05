FAカップ決勝でマンチェスター・シティと対戦し、1-0の勝利を飾ったクリスタル・パレス。16分にエベレチ・エゼがワンチャンスを決め切り、このゴールを守り切ったパレスが悲願のタイトルを獲得した。



シティに90分を通してボールを持たれたパレスだったが、GKディーン・ヘンダーソンがPKを止めるなどビッグセーブを連発し、シティの猛攻をしのぎ切った。そんななか、この試合で話題を呼んでいるのは24分のヘンダーソンのプレイだ。





You’re the VAR: Should Henderson have received a red card here? pic.twitter.com/08lk6aFEHM