¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¡¢ÌÂ»ÒÇ¤¬·Ù»¡´±¤ËË½¹Ô¤·àÂáÊáá¤Î£Ó£Î£Ó²èÁü¤¬Âç¥¦¥±
¡¡¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¡¢ÌÂ»ÒÇ¤¬·Ù»¡½ð¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËË½¤ì¡¢·Ù»¡´±¤ËË½¹Ô¤òÆ¯¤¤¤¿¤¿¤áàÂáÊáá¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤¤ÇÂç¥¦¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¿¤á¡¢Ìµ»ö¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¥¯¥í¡¼¥ó¥¿¥ó·Ù»¡½ð¤Î¥À¡¼¡¦¥Ñ¥ê¥ó¥À¡¦¥Ñ¥¡¼¥¹¥¯·Ù»¡´±¤¬ÀèÆü¡¢¼«¤é¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡£µ·î£¹Æü¡¢ÌÂ»Ò¤ÎÇ¤¬°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ù»¡½ð¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²¿ÅÙ¤â·Ù»¡´±¤ò½±¤Ã¤¿¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡´±¤¬¼«Âð¤ÇÇ¤òÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤Ï¡¢Ç¤òàÂáÊáá¡£à¥Þ¥°¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÈÈºáÍÆµ¿¼Ô¤Î´é¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤¬»£±Æ¤¹¤ë¼Ì¿¿¡Ëá¤ò»£±Æ¤·¡¢»ØÌæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆùµåºÎ¼è¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¤³¤ÎÇ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î·Ù»¡´±¤ò³ú¤ó¤À¡£»ô¤¤¼ç¤¬½Ð¤ÆÍè¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÇ¤òµ¯ÁÊ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î²èÁü¤¬¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÇ¹¥¤¤¿¤Á¤Ï¡ÖÇ¤¬Ä¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÂçÁû¤®¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ç¤¬·Ù»¡½ð¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ô¤¤¼ç¤¬ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±£´Æü¡¢»ô¤¤¼ç¤¬·Ù»¡½ð¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¡Ö¥Ì¥Ö¡¦¥¿¥ó¡Ê¤ª¶â¤ò¿ô¤¨¤ë¡¢¤Î°ÕÌ£¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÇ¤ÏàÊÝ¼áá¤µ¤ì¤¿¡£