¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¡¡ÃË»ù4¿Í½Å·Ú½ý¤Î¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿42ºÐ¤ÎÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃËÂáÊá¡¡ºë¶Ì¡¦»°¶¿»Ô
ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î½¸ÃÄ¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢ÃË»Ò»ùÆ¸4¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿42ºÐ¤ÎÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»°¶¿»Ô¤Î²òÂÎ¹©¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤Îûç¹¿Ë²ÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ûçÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î14Æü¤Î¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢»°¶¿»ÔÃæ±û¤Ç²¼¹»ÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¾®³Ø6Ç¯¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸4¿Í¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢½Å·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤¦¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ûçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢½êÍ¤¹¤ëÀî¸ý¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎSUV¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢10¿Í¤Û¤É¤Î¾®³ØÀ¸¤Î½¸ÃÄ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ö·ïÍâÆü¤Î15Æü¡¢¸½¾ì¤«¤éÆî¤Ë2¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÉßÃÏ¤ÇûçÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤òÈ¯¸«¡¢²¡¼ý¤·¡¢½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ûçÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ûçÍÆµ¿¼Ô¤Î¹ÔÊý¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°8»þÈ¾¤¹¤®¡¢»°¶¿»Ô¤Îºë¶Ì¸©·ÙµÈÀî½ð¤Ë¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ç½ÐÆ¬¤·¤¿¡×¤È½ÐÆ¬¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤«¤éÂáÊá¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ûçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤¬Âç¾æÉ×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£