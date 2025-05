BTS・JIN、ファンの前で新曲初披露「最も幸せな時間【イベントリポート】

「ファンのみなさんの応援が僕の心に響きとして残った。いまが一番幸せな時間だ」。

ボーイズグループBTSのJINが、ソロ2作目のミニアルバム『Echo』を引っさげ、ARMY(BTSファンの呼称)を前に新曲ステージを初披露し、感極まった想いをこう語った。

【写真】JIN、女優シン・セギョンと見つめあう

JINは5月17日、ソウル・聖水洞にある「アンダーソンC」で、ニューアルバムの発売を記念したオフラインイベント『Don’t Say You Love Me @Seongsu』を開催。待望のカムバックとなったこの場で、タイトル曲『Don’t Say You Love Me』をファンの前で初披露した。

柔らかなサウンドに乗せて、JINの繊細な歌声が会場を包み込み、聴衆の心を一気に引き込んだ。ライブ終了後には「マイクスタンドが0.3cmほど高くてちょっと惜しかった」と冗談交じりに語り、観客のリクエストに応えて即興で再び歌唱。会場は大きな歓声に包まれた。

(写真=BIGHIT MUSIC)JIN

このほかにもアルバム収録曲を次々と披露し、JINならではの多彩な音楽的世界観を伝えた。ファンからの質問に答える時間では、「『雲と旅する』を作業していたとき、雲と子どもを思い浮かべた。その二つを、自分とファンに重ねていた」と制作秘話も明かした。

また、6月28日・29日に高陽(コヤン)市で開催される初の単独ファンコンサートツアーについて、「形式に縛られず、楽しく構成するつもり」と語り、自由で親密な空間を予告した。

イベントの締めくくりには、「ARMYのみなさんのおかげで歌手として活動し、音楽を作り、ステージに立てている。存在してくれてありがとう」と真摯なメッセージを贈り、会場を感動で包み込んだ。

(写真=BIGHIT MUSIC)

アルバムの反響も即座に現れた。Spotifyの最新チャートによると、タイトル曲『Don’t Say You Love Me』は公開初日だけで362万回以上の再生を記録し、「デイリートップソング・グローバル」で9位にランクイン。そのほか『Nothing Without Your Love』『Loser(feat. YENA)』『Rope It』『雲と旅する』『Background』などの収録曲も軒並みチャート入りし、JINの圧倒的な存在感を印象付けた。

日本でもその人気は健在で、『Don’t Say You Love Me』は5月16日付のオリコン「デイリーデジタルシングルランキング」で1位を獲得した。

(写真=BIGHIT MUSIC)JIN

アルバム『Echo』は、人生のさまざまな瞬間がそれぞれ異なる“響き”として広がっていく姿を描いた作品。JINは複数の楽曲で作詞にも参加し、深みのあるメッセージ性と自身の想いを込めることで、リスナーとの共感を生み出している。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。