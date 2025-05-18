Ž¢²Ã¹©Èè¤ì¡©Ž£ZÀ¤Âå¤Ç·ãÊÑ¤¹¤ë"²Ä°¦¤¤"¤Î¿·ÄêµÁ
¡Ê¼Ì¿¿¡§y.uemura¡¿PIXTA¡Ë
»ä¤Ï¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤«¤é¿¦Îò¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¸½ºß¤ÏÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼¼¤Ëµï¾ì½ê¤ò°Ü¤¹²áÄø¤Ç¡¢30Ç¯¶á¤¯¼ã¼Ô¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¹ÔÆ°¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î30Ç¯´Ö¡¢¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤¿ºÇÂç¤ÎÊÑ²½¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¡ÖZÀ¤Âå¤Î´Ö¤Ç¥ë¥Ã¥¥º¥à¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤ÎÍÆ»Ñ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ïª¹ü¤Ê¤¤¤¸¤á¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇZÀ¤Âå¤Î¡ÖÆâ¿´¡×¤Ç¡¢¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ÎÊ¸²Ê¾ÊÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¤¤¸¤á¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤Ï73Ëü2568·ï¡ÊÂÐÁ°Ç¯¤Ç5Ëü0620·ïÁý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê³Ø¹»¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø¹»58Ëü8930·ï¡¢Ãæ³Ø¹»12Ëü2703·ï¡¢¹â¹»1Ëü7611·ï¡Ë¡£¤³¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤Ï¤¤¤¸¤á¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÑ¶ËÅª¤ÊÇ§ÃÎ¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤¬Ç§ÃÎ·ï¿ô¤ÎÁý²ÃÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¿¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ½ÌÌ¾å
¤·¤«¤·º£¡¢À¤¤ÎÃæÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÉ½ÌÌ¾å¤Ï¡ÖÈ¿¥ë¥Ã¥¥º¥à¡×¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¤ä¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¸¶ºî¤È¤·¤Æ°ã¤¦Çò¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ·¿¤Î¥â¥Ç¥ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿Îã¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤â¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ø¤Î¡Ö¥Ö¥¹¤¤¤¸¤ê¡×¤¬¥¿¥Ö¡¼²½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤â¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÇöÌÓ¤¤¤¸¤ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇöÌÓ¤ò¡Êº£¤Ï¡Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÏÂ¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È¡¢¼«Ê¬¤«¤é¼«µÔ¥Í¥¿¤È¤·¤ÆÇöÌÓ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤ë»ÏËö¤Ç¤¹¡£
¿¦¾ì¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ë¤¿¤Þ¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ÎÍúÎò½ñ¤Ë¼Ì¿¿¤òÅ½¤ëÍó¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ZÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÈ¿¥ë¥Ã¥¥º¥à¡×¤ÎÉ÷Ä¬¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ZÀ¤Âå¤ÎÆâ¿´¤Ç¤Ï¥ë¥Ã¥¥º¥à¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢SNS¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤è¤êÍÆ»Ñ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¿Í¤òÆü¡¹¡¢ÂçÎÌ¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÎ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ä»¨»ï¤Î¥â¥Ç¥ëÅù¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÈÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢SNSÁ´À¹¤Îº£¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¶á¤·¤¤ÁÇ¿Í¤òÆü¾ïÅª¤ËÂ¿¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¹©µ»½Ñ¤â¾å¤¬¤ê¡¢Â¾¿Í¤è¤êÈþ¤·¤¯¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥ë¥Ã¥¥º¥à°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ·½â¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¤¿¤Á¤Ï¼«¿È¤Î³°¸«¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÎÌ¤Î²Ã¹©Åê¹Æ¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò½õÄ¹
º¸¤«¤éµÚÀî¿´²Ö¡Ê¾åÃÒÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô¥É¥¤¥Ä¸ì³Ø²Ê2Ç¯¡Ë ¡¢µÈÌçè½¡¹ºÚ¡ÊË¡À¯Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô¥á¥Ç¥£¥¢¼Ò²ñ³Ø²Ê4Ç¯¡Ë ¡¢ºÙÌÚ°ì´õ(Ë¡À¯Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉô·Ð±ÄÀïÎ¬³Ø²Ê3Ç¯)
¶áÇ¯¡¢TikTok¤äInstagram¤Ê¤É¤ÇÆ±À¤Âå¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ä°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÅê¹Æ¤¹¤ëÀ°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤ä¥¹¥ê¥à¤ÊÂÎ·¿¤ÎÅê¹Æ¤òÀä¤¨¤ºÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ZÀ¤Âå½÷»Ò¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖÍýÁÛÅª¤ÊÈþ¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¼«Ê¬¤Î³°¸«¤ËÂÐ¤¹¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Ç´é¤ò¡ÖÍýÁÛÅª¤ÊÈþ¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤¿²Ã¹©Åê¹Æ¤¬Æü¡¹ÂçÎÌ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò½õÄ¹¤µ¤»¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢½¾Íè¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÆÃÄ§¤ò¡¢µÕ¤Ë¡È¿·¤¿¤ÊÈþ¤Î¤«¤¿¤Á¡É¤È¤·¤Æ¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¿·¤·¤¤Æ°¤¤¬À¸¤Þ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿ÂÎ·¿¤â¡¢¤¢¤ëSNS¾å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¢¤Î»Ò¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤ë¤È¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¹¤¯³È»¶¤µ¤ì¡¢½¾Íè¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬µÕ¤Ë¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸½¾Ý¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£°Ê²¼¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¡ÖÊÑ´¹¡×¤ÎÄ¬Î®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
»öÎã¡Î©¤Á¼ª¡§¡Ö¾®´é¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤¬¿·É¾²Á´ð½à¤Ë
¡ÖÎ©¤Á¼ª¡×¤È¤Ï¡¢´é¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ª¤¬²£¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤È¼ª¤¬Âç¤¤¯ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ëÆÃÄ§¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÅê¼ê¤Î¹¾ÀîÂî»á¤äÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×LE SSERAFIM¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢µÜÏÆºéÎÉ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ª¤Î·Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¾®´é¤Ë¸«¤¨¤ë¡ÖÎ©¤Á¼ª¡×¡ÊÉ®¼ÔÄó¶¡¡Ë
°ÊÁ°¤Ï¡¢Î©¤Á¼ª¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î¶ºÀµ´ï¶ñ¤Ç¼ª¤Î³ÑÅÙ¤òÆâÂ¦¤ËÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢¼ª¤ò¸å¤í¤ËÅÝ¤¹ÈþÍÆÀ°·Á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¡ÖÎ©¤Á¼ª¤Ï¾®´é¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÕ¤Ë¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Î©¤Á¼ª¤Ï¼ª¤ËÎ©ÂÎ´¶¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´é¤Î²£¤Ë»ëÀþ¤¬¸þ¤¤ä¤¹¤¯¡¢¡ÖËË¼þ¤ê¤ÎÍ¾Çò¡×¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Î©¤Ã¤¿¼ª¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÁêÂÐÅª¤Ë´é¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¼ª¤Î¹â¤µ¤ä³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´é¤ÎÎØ³Ô¤¬¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿µÕ»°³Ñ·Á¤Ë¶á¤Å¤¡¢Ãæ´éÌÌ¡ÊÌÜ¤«¤é¸ý¤Î´Ö¤ÎÉôÊ¬¡Ë¤¬Ã»¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ä¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¼ª¤ò½Ð¤¹¤È¡¢´é¼þ¤ê¤ËÎ©ÂÎ´¶¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Á´ÂÎ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ëÅÀ¤ÇÎ©¤Á¼ª¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
»öÎã¢¥®¥ã¥¶¡¼´é¡§¡Ö¥É¥¢¥Ã¥×²Ä°¦¤¹¤®´é¡×
¥®¥ã¥¶¡¼´é¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¼ç¤Ë¼¡¤ÎÆÃÄ§¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
1.´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Ãæ¿´¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë
2.ÎØ³Ô¤Ï´Ý´é¤äÍñ·¿¤¬Â¿¤¤
3.³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¾®¤µ¤á¡ÁÉáÄÌ
¥É¥¢¥Ã¥×¤¬²Ä°¦¤¤¤¤¡Ö¥®¥ã¥¶¡¼´é¡×¡ÊÉ®¼ÔÄó¶¡¡Ë
´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Ãæ¿´¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥®¥ã¥¶¡¼´é¤ÏÌÜ¤äÉ¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡ÊÉ®¼ÔÄó¶¡¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Ãæ¿´¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥®¥ã¥¶¡¼´é¤Ï¡¢´é¤ÎÃæ¿´¤Ë¼«Á³¤È»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´é¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ç¼Ì¤ë¼«»£¤ê¤Ç¤ÏÌÜ¤äÉ¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Â¾¿Í¤¬±ó¤¤µ÷Î¥¤«¤é»£¤Ã¤¿Â¾»£¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËË¼þ¤ê¤ÎÍ¾Çò¡×¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯´é¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¡¢´é¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¥®¥ã¥¶¡¼´é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Ãæ¿´¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¤¡×¡Ö´é¤¬Ê¿ÌÌÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¹¤ë¤È²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥ã¥¶¡¼´éÆÃÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤Î´Ö¤ÇBeReal.¤È¤¤¤¦SNS¤¬Î®¹Ô¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥®¥ã¥¶¡¼´é¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£BeReal.¤Ï¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ËÄÌÃÎ¤¬Íè¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë²Ã¹©¤Ê¤·¤Î¼Ì¿¿¤òÁ°¸å¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¡¦Åê¹Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¡Ö¾þ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¡×¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ²Ã¹©¡¦»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤Î¼«»£¤ê¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¹¤ë¤È¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¼Ì¤ê¤ä¤¹¤¤¥®¥ã¥¶¡¼´é¤¬¡ÖÀ¹¤ì¤ë´éÎ©¤Á¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
»öÎã£¥Ò¥í¥¢¥«ÂÎ·¿¡§½÷À¤é¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ë
¥Ò¥í¥¢¥«ÂÎ·¿¤È¤Ï¡¢Ì¡²è¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Äø¤è¤¯Æù´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿ÂÎ·¿¤ò»Ø¤¹¡£ºÙ¤¹¤®¤º¡¢ÂÀ¤â¤â¤ä¶»¡¢Æó¤ÎÏÓ¤Ê¤É¤Ë½À¤é¤«¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï·ò¹¯Åª¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Èæ³ÓÅªÄã¤á¤Î¿ÈÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤½¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Î°ì°ø¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖºÙ¤¤¡áÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¡¢SNS¾å¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤ä¥á¥Ç¥£¥¢Á´ÂÎ¤Ç¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÎ·¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÍýÁÛÁü¤È¤·¤Æ¡¢¶ËÃ¼¤ËºÙ¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤½÷À¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ìÊÕÅÝ¤ÊÈþ¤Î´ð½à¤ËÂÐ¤·¤Æµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«ÂÎ·¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ò¹¯Åª¤Ç½À¤é¤«¤¤¥é¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«ÂÎ·¿¡×(Äó¶¡¡¿tt:@sizuchan2525)
¡Ö·ò¹¯Åª¤Ç½À¤é¤«¤¤¥é¥¤¥ó¡×¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸½¼Â¤Î¿ÈÂÎ¤ÈÍýÁÛÁü¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶ì¤·¤à¼ã¼Ô¤ÎÀ¼¤ä¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò½Å»ë¤¹¤ë»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¢¥Ë¥áÂÎ·¿¡×¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÂÎ·¿¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÇ§¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
°Ê¾å3¤Ä¤Î»öÎã¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ZÀ¤Âå¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍÆ»Ñ¤ÎÆÃÄ§¤ò¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤È¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËºÆ²ò¼á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤È¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢SNS¤ÏÂ¾¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÀ¸¤à¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÈ¯¸«¡¦¶¦Í¤·¡¢¤½¤ì¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£
½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ë´°àú¤ÊÈþ¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡£¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î¹¤¬¤ê¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤¬¼«¸ÊÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢Èþ¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò³Î¼Â¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
º£¸å¤â¿·¸ì¤¬Â³¡¹À¸¤Þ¤ì¤ëÍ½´¶
°Ê¾å¡¢¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤Î²ò¼á¤Ë¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¿·¸ì¡×¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤Î²Ã¹©¶¥Áè¤ËÈè¤ìÀÚ¤Ã¤¿ZÀ¤Âå¤Î´Ö¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡ÖÈ¿¥ë¥Ã¥¥º¥à¡×¤ÎÆ°¤¤¬ÌÀ³Î¤ËÀ¸¤Þ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«ÂÎ·¿¡×¤ä¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥ï¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎ©¤Á¼ª¡×¤ä¡Ö¥®¥ã¥¶¡¼´é¡×¤Ê¤É¡¢º£¸å¤â¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¡ÖÈ¿¥ë¥Ã¥¥º¥à¡×¤òÉ½¤¹¥ï¡¼¥É¤¬¤¿¤¯¤µ¤óZÀ¤Âå¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¸¶ÅÄ ÍËÊ¿ ¡§ ¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³ØÉôUX¥³¡¼¥¹¶µ¼ø¡Ë