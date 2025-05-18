¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢´Ç¸î»ÕÌò¤ÇóîÆ£µþ»Ò¤È¶¦±é¡¡¶òÃÔ¤â¥Ý¥í¥ê¡Ö°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥Ê¡¼¥¹¥Õ¥§¥¹2025¡Ù±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿å¿§¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¡ª´Ç¸î»Õ¤ò¤¤¤¿¤ï¤Ã¤¿¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼
¡¡¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±À¤Î·Ý¿Í¤¬´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÌë¶Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö²Èµ¢¤Ã¤ÆÂ®¹¶¿É¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢´Å¤¤¤â¤Î¥Ð¡¼¥Ã¤Æ¿©¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤»Å»ö¤À¤¾¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´Ç¸î»Õ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£
¡¡óîÆ£µþ»Ò¤È¶¦±é¤·¤¿CM¤Ç¤Ï´Ç¸î»ÕÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¡Ö°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú²°¤¬óîÆ£µþ»Ò¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¡Ê¶¦±éÈÖÁÈ¤Î¡Ë»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ø¤³¤Î¸å¹Ô¤¯¤«¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´Ø·¸À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÌë¶ÐÌÀ¤±¤Ë¾ÆÆù¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±CM¤Ç¤Ï¡Ö¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Î²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¤½¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤¦¤ì¤·¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Ê¡¼¥¹¥Õ¥§¥¹2025¡Ù¤Ï¡Ö´Ç¸î»Õ¤Ç¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¡¢ÈþÍÆ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¡¢Î¹¹Ô¡¢Îø°¦¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÂÎ¸³·¿¥Ö¡¼¥¹¤äÃêÁª¥Ö¡¼¥¹¡¢³Æ¼ï¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢¥°¥ë¥áÅù¤òÄó¶¡¤·¡¢´Ç¸î¤Î»Å»ö¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡£´Ç¸î½µ´Ö¤Ë¤¢¤¿¤ë18¡¢19Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´Ç¸î»Õ¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤´¼«¿È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿å¿§¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¡ª´Ç¸î»Õ¤ò¤¤¤¿¤ï¤Ã¤¿¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼
¡¡¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±À¤Î·Ý¿Í¤¬´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÌë¶Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö²Èµ¢¤Ã¤ÆÂ®¹¶¿É¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢´Å¤¤¤â¤Î¥Ð¡¼¥Ã¤Æ¿©¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤»Å»ö¤À¤¾¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´Ç¸î»Õ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£
¡¡óîÆ£µþ»Ò¤È¶¦±é¤·¤¿CM¤Ç¤Ï´Ç¸î»ÕÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¡Ö°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú²°¤¬óîÆ£µþ»Ò¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¡Ê¶¦±éÈÖÁÈ¤Î¡Ë»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ø¤³¤Î¸å¹Ô¤¯¤«¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´Ø·¸À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÌë¶ÐÌÀ¤±¤Ë¾ÆÆù¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Ê¡¼¥¹¥Õ¥§¥¹2025¡Ù¤Ï¡Ö´Ç¸î»Õ¤Ç¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¡¢ÈþÍÆ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¡¢Î¹¹Ô¡¢Îø°¦¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÂÎ¸³·¿¥Ö¡¼¥¹¤äÃêÁª¥Ö¡¼¥¹¡¢³Æ¼ï¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢¥°¥ë¥áÅù¤òÄó¶¡¤·¡¢´Ç¸î¤Î»Å»ö¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡£´Ç¸î½µ´Ö¤Ë¤¢¤¿¤ë18¡¢19Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´Ç¸î»Õ¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤´¼«¿È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£