¡Ú£×£×£Å¡ÛÃæÍ¸¿¿Êå¤¬£Í£É£Ô£ÂÍ½Áª½Ð·â¡¡¥¸¥§¥Õ¡¦¥³¥Ö¤Ï¡Ö£Ê£Ã¥Þ¥Æ¥ª¡×¤Ë²þÌ¾¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¾¡Íø
¡¡£×£×£Å¤Îà¥¦¥§¥¤¥ï¡¼¥É¡¦¥µ¥à¥é¥¤áÃæÍ¸¿¿Êå¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡¢¼¡²ó¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç£Ð£Ì£Å¡Ö¥Þ¥Í¡¼¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ð¥ó¥¯¡Ê£Í£É£Ô£Â¡Ë¡×¡Ê£¶·î£·Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Í£É£Ô£Â¥é¥À¡¼Àï¤ÎÍ½Áª¤Ë½Ð·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£É£Ô£ÂÀï¤ÇÅ·°æ¤«¤é¤Ä¤ë¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥±¡¼¥¹¤òÃ¥¼è¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤òÆÀ¤ë¡£ÃæÍ¸¤ÏÍè½µ¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç¡¢Á°£Õ£Ó²¦¼Ô¤Ç¹³Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿£Ì£Á¥Ê¥¤¥È¡¢¸µ£Á£Å£×¤Î¡Ö¥Þ¥é¥«¥¤¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ç£×£×£Å¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¡¢£Í£É£Ô£Â¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ì¥Ã¥ÈÍ½Áª¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡Ê¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¥°¥ê¡¼¥ó¥º¥Ü¥í¡Ë¤Ç¤Ï¹±Îã¤Î±Ñ¸ì»úËëÉÕ¤Æ°²è¤Ç¡¢½ÉÅ¨¥Ê¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¿Íµ¤¼Ô¤Î¥Ê¥¤¥È¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ó¡£²¶¤È£Õ£Ó²¦ºÂ¤òÁè¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£¤ªÁ°¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤«¤éÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ä¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ²¤¨¤È³é¤¡£¤½¤ÎÀõ¤Þ¤·¤ÍßË¾¤¬¤ªÁ°¤òÇËÌÇ¤ËÆ³¤¯¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢Á°²óºßÀÒ»þ¤Ë²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ø±ïÀõ¤«¤é¤Ì¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤ªÁ°¤ò¶²¤ì¤Æ¤Ï¤ª¤é¤ó¡£±ì¤È¸¸±Æ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤Î¿´¤Î±ü¤Ç¤Ï°Ç¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢±Æ¤Î¤è¤ê¿¼¤¯¤Ë¤Ï°Ç¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡£²¶¤ÏÅá¤ò¸¦¤®¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÉÔÅ¨¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¶¤ÏÅá¤ò¸¦¤®¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÁ°¤¿¤Á¤Î¸ÝÆ°¤¬¹âÌÄ¤ë½Ö´Ö¤â¡¢ÍýÀ¤ò¼º¤¦¤½¤Î°ú¤¶â¤â¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íè½µ¡¢¤ªÁ°¤¿¤Á£²¿Í¤¬²¶¤ÎÂ¸µ¤ËÄÀ¤à¤È¤¡¢²¶¤Ï£Í£É£Ô£Â¤Î¥¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤È¤¤³¤½¡¢¤ªÁ°¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£»³¤ÎÍò¡Ä»ß¤Þ¤é¤Ì¿Ï¡Ä²¶¤¬»ß¤á¤é¤ì¤ÌÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡×¤È¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ë£Í£É£Ô£ÂÀï¤Ø¤Î¥¥Ã¥×¤ò¤Ä¤«¤à¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡£´·î¤Îº×Åµ¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢£´£±¡×½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ»¤ò³°¤ì¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¬¡¢Èá´ê¤ÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ³ÍÆÀ¤Ø¡¢Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç¤Ï¡¢£´·î¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÂàÃÄ¤·¡¢£±£°Æü¤Î£Ð£Ì£Å¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥¸¥§¥Õ¡¦¥³¥Ö¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¡Ö£Ê£Ã¥Þ¥Æ¥ª¡×¤Ç¥Ê¥¤¥È¤È£×£×£Å¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡£Ãç´Ö¤Î¥½¥í¡¦¥·¥³¥¢¡¢£Õ£Ó²¦¼Ô¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥È¥¥¤Î²ðÆþ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ê¥¹¥¯¡¼¥×¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥à¡Ë¤Ç½éÀï¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£